Экс-игрок «Шахтера»: «Уходя из донецкой команды, получаю больше возможностей для прогресса»
Бывший игрок «Шахтера» Роман Якуба рассказал о причинах ухода из донецкого клуба.
– Я заключил полноценный контракт с «Валмиерой» до 2024 года, перешел свободным агентом.
– Почему решил уйти?
– Из-за некоторых нюансов с руководством клуба. На публику о них говорить не хочется.
– Свою роль сыграла высокая конкуренция или то, что тебя особо не подпускали к первой команде?
– Конкуренции вообще не боялся. Прекрасно понимал и верил в то, что со временем могу выиграть конкуренцию у известных парней, которые в команде сейчас есть. Я был уверен в себе.
– Новый тренер не изменил твое мнение?
– У меня не было возможности остаться и попробовать себя под руководством Де Дзерби. На тот момент я уже заключил контракт с «Валмиерой».
Понимал, что уходя из «Шахтера», получаю больше возможностей для прогресса. Президент «Валмиеры» лично вышел со мной на связь, мы поговорили и я понял, что хочу продолжить свою карьеру именно там. Сидеть на месте уже устал.
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