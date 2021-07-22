Экс-игрок «Шахтера»: «Уходя из донецкой команды, получаю больше возможностей для прогресса»

Роман Якуба / Фото: Twitter

Бывший игрок «Шахтера» Роман Якуба рассказал о причинах ухода из донецкого клуба.

– Почему решил уйти?

– Из-за некоторых нюансов с руководством клуба. На публику о них говорить не хочется.

– Свою роль сыграла высокая конкуренция или то, что тебя особо не подпускали к первой команде?

– Конкуренции вообще не боялся. Прекрасно понимал и верил в то, что со временем могу выиграть конкуренцию у известных парней, которые в команде сейчас есть. Я был уверен в себе.

– Новый тренер не изменил твое мнение?

– У меня не было возможности остаться и попробовать себя под руководством Де Дзерби. На тот момент я уже заключил контракт с «Валмиерой».

Понимал, что уходя из «Шахтера», получаю больше возможностей для прогресса. Президент «Валмиеры» лично вышел со мной на связь, мы поговорили и я понял, что хочу продолжить свою карьеру именно там. Сидеть на месте уже устал.