Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Основной голкипер «Ромы» арендовал «Марселем»

Пау Лопес перебрался во французский чемпионат
Футбол Серия А (Италия)
12:49
Основной голкипер «Ромы» арендовал «Марселем»
Пау Лопес / Фото: ВВС

Вратарь «Ромы» Пау Лопес перешел в «Марсель» на правах аренды, сообщает пресс-служба французского клуба.

Арендное соглашение рассчитано на один сезон, у «Марселя» есть право выкупа 26-летнего испанского голкипера.

Пау Лопес является воспитанником «Эспаньола». Известно, что «Рома» на его место планирует приобрести Руй Патрисиу из «Вулверхэмптона» за 10 миллионов евро.

Напомним, по завершению сезона «Рому» возглавил Жозе Моуриньо.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Рома (Рим) Марсель

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Спинаццола был прооперирован после травмы на Евро-2020
Спинаццола был прооперирован после травмы на Евро-2020
Футбол Серия А (Италия)
5 июля 19:50
Преступник угнал у Эль-Шаарави «Ламборгини» и обвинил игрока в избиении
Преступник угнал у Эль-Шаарави «Ламборгини» и обвинил игрока в избиении
Футбол Евро-2020
4 июля 21:39
Голкипер сборной Португалии близок к переходу в «Рому»
Голкипер сборной Португалии близок к переходу в «Рому»
Футбол Серия А (Италия)
30 июня 16:22
Экс-капитан «Арсенала» намекнул на переход в «Рому»
Экс-капитан «Арсенала» намекнул на переход в «Рому»
Футбол Серия А (Италия)
27 июня 19:30
Тотти – о Моуринью: «Рома» взяла сильнейшего тренера мира»
Тотти – о Моуринью: «Рома» взяла сильнейшего тренера мира»
Футбол Серия А (Италия)
24 июня 20:12
Нашли замену Рамосу. «Реал» намерен усилиться защитником «Ромы»
Нашли замену Рамосу. «Реал» намерен усилиться защитником «Ромы»
Футбол Примерa (Испания)
23 июня 12:54

Новости: Футбол

Федецкий: «Цыганков оказался неготовым к Евро»
Федецкий: «Цыганков оказался неготовым к Евро»
Сборная Украины
15:19
СМИ. «Шахтер» не отпустил защитника на Олимпийские игры
СМИ. «Шахтер» не отпустил защитника на Олимпийские игры
Украинская Премьер-лига
15:16
Они променяли футбол на кино
Они променяли футбол на кино Новости партнера
В мире
15:12
Стало известно, когда УПЛ разрешит провести «Динамо» матч 1-го тура
Стало известно, когда УПЛ разрешит провести «Динамо» матч 1-го тура
Украинская Премьер-лига
14:55
Неймар: «Наша дружба с Месси под угрозой»
Неймар: «Наша дружба с Месси под угрозой»
В мире
14:37
Новичок Серии А намерен арендовать Коваленко
Новичок Серии А намерен арендовать Коваленко
Украинские легионеры
14:20
«Милан» продлил контракт с основным защитником
«Милан» продлил контракт с основным защитником
Серия А (Италия)
14:19
Президент УПЛ: «Олимпик» пока не снялся с соревнований»
Президент УПЛ: «Олимпик» пока не снялся с соревнований»
Украинская Премьер-лига
14:03
Известное издание включило 4-х игроков сборной Украины в символическую сборную открытий Евро-2020
Известное издание включило 4-х игроков сборной Украины в символическую сборную открытий Евро-2020
Евро-2020
14:02
Все новости

Популярные новости

И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
15
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 18:40
6
Красюк назвал главную угрозу для реванша Ломаченко – Лопес. Об этом можно догадаться
Красюк назвал главную угрозу для реванша Ломаченко – Лопес. Об этом можно догадаться
Бокс Профессиональный бокс
2 июля 09:17
4
Не Лопес-Лома или Усик-Джошуа? Генеральный директор Mayweather Promotions назвал самый громкий поединок в мире
Не Лопес-Лома или Усик-Джошуа? Генеральный директор Mayweather Promotions назвал самый громкий поединок в мире
Бокс Профессиональный бокс
2 июля 18:15
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
Все новости