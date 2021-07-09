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Основной голкипер «Ромы» арендовал «Марселем»
Пау Лопес перебрался во французский чемпионат
12:49
Пау Лопес / Фото: ВВС
Вратарь «Ромы» Пау Лопес перешел в «Марсель» на правах аренды, сообщает пресс-служба французского клуба.
Арендное соглашение рассчитано на один сезон, у «Марселя» есть право выкупа 26-летнего испанского голкипера.
Пау Лопес является воспитанником «Эспаньола». Известно, что «Рома» на его место планирует приобрести Руй Патрисиу из «Вулверхэмптона» за 10 миллионов евро.
Напомним, по завершению сезона «Рому» возглавил Жозе Моуриньо.
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