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Экс-игрок «Шахтера»: «Я бы согласился на предложение «Динамо»

Однако, Чурко выступает в «Колосе»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 июля 14:23
Экс-игрок «Шахтера»: «Я бы согласился на предложение «Динамо»
Вячеслав Чурко / Фото: Football.ua

Полузащитник «Колоса» Вячеслав Чурко прокомментировал переход своего экс-одноклубника Дениса Антюха в «Динамо».

- «Динамо» подписало экс-игрока «Колоса» Дениса Антюха. Что скажешь об этом трансфере?

– Я могу только поздравить Антюха и «Динамо» с этим подписанием. Денис – молодец, поехал, закрепился в очень сильном клубе, желаю ему успехов. Его сильные стороны – скорость, выносливость и удар с двух ног.

- Как думаешь, Антюх сможет заиграть в «Динамо»?

– Я думаю, что сможет, если его взял такой тренер, как Луческу. Он просто так людей не берет, для количества. Не знаю, будет ли Антюх основным игроком, там сильные футболисты на его позиции, но просто так его точно не взяли, все зависит от него.

- Если бы тебе когда-нибудь поступило предложение из «Динамо», ты бы согласился на него?

– Да, я согласился бы


Напомним, Чурко был на контракте у «Шахтера» с 2007-го по 2021-й год.

Ранее стало известно, что «Динамо» почти подписало контракт с венесуэльским форвардом.

Источник: Брутальный Футбол Петр Приходько
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Вячеслав Чурко Колос

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