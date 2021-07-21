Экс-игрок «Шахтера»: «Я бы согласился на предложение «Динамо»

Вячеслав Чурко / Фото: Football.ua

Полузащитник «Колоса» Вячеслав Чурко прокомментировал переход своего экс-одноклубника Дениса Антюха в «Динамо».

– Я могу только поздравить Антюха и «Динамо» с этим подписанием. Денис – молодец, поехал, закрепился в очень сильном клубе, желаю ему успехов. Его сильные стороны – скорость, выносливость и удар с двух ног.

- Как думаешь, Антюх сможет заиграть в «Динамо»?

– Я думаю, что сможет, если его взял такой тренер, как Луческу. Он просто так людей не берет, для количества. Не знаю, будет ли Антюх основным игроком, там сильные футболисты на его позиции, но просто так его точно не взяли, все зависит от него.

- Если бы тебе когда-нибудь поступило предложение из «Динамо», ты бы согласился на него?

– Да, я согласился бы