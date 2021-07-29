Экс-игрок «Ворсклы дал свой прогноз на это матч полтавчан с КуПСом

фото - ФК Ворскла

Сегодня состоится ответный матч квалификационного раунда Лиги Конференций, где «Ворскла» сойдется с финским КуПСом. Первая встреча закончилась вничью (2:2).

Бывший хавбек полтавчан, а ныне наставник «Левого Берега» Иван Кривошеенко рассказал, с каким счетом закончится матч украинской команды с «КуПСом»:

Что касается самого поединка, то, думаю, что полтавчане будут стараться играть с позиции силы, все-таки матч состоится в Полтаве.

В Украине сезон только начался, поэтому подопечные Юрия Максимова пребывают еще не на пике своих возможностей. К тому же, когда коллективы калибра «Ворсклы» выступают и в чемпионате, и в Европе, то им сложно всегда показывать свой максимум из-за кадрового ресурса. Это я могу сказать на примере своих выступлений в еврокубках, когда я был игроком «Ворсклы» при Николае Павлове.

Тем не менее, поединок в Финляндии показал, что нашей команде по силам пройти «КуПС». В том же матче чемпионата с «Днепром-1» у «Ворсклы» многое получалось. Да, будет непросто, но на минимальную победу полтавчане наиграют…

Полтавчане выиграют со счетом 2:1».