Экс-игрок «Ювентуса»: «Беспокоит, что в Англии уже готовы праздновать»

Англичане – любители праздновать раньше времени

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Бывший форвард «Ювентуса» Фабрицио Раванелли рассказал Il Mattino о предстоящем финале Евро-2020 между Италией и Англией:

«То, что матч пройдет на «Уэмбли», может стать нашим преимуществом. У Италии есть такие опытные игроки, как Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини, а Англия попадет в атмосферу даже подавления, а не давления. На самом деле, единственное, что меня беспокоит, – в Англии уже готовы праздновать. Этого пенальти в матче с Данией не было, это было скандальное судейство».

Эпизод с пенальти в полуфинальном матче между Англией и Данией до сих пор рассматривается всеми футбольными экспертами планеты под микроскопом.

Ранее экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер открыто сказал, что Рахим Стерлинг сам искал контакта, но похвалил игрока за смекалку в этом моменте.

Но больше чем само пенальти, болельщиков смутило то, что во время его пробития кто-то с английских трибун направил лазерную указку на лицо вратаря датчан Каспера Шмейхеля. UEFA быстро среагировал и оштрафовал Федерацию футбола Англии на 30 тысяч евро.

Уже завтра сборные Англии и Италии на стадионе «Уэмбли» сразятся за титул чемпиона Европы.

Видео трансляция матча Италия – Англия. Начало в 22:00.

Текстовая трансляция матча Италия – Англия.



