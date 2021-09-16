«Заря» стартует в Лиге конференций. Вы удивитесь, но недавно из «Буде-Глимта» к ним перешел игрок
Экс-игрок «Зари»: «У луганчан есть кому забивать, но они не безгрешны в обороне»
Микитин предположил, что результатом матча будет результативная ничья
16:21
Владимир Микитин / Фото: meta-ratings.com.ua
Бывший игрок «Зари» Владимир Микитин дал комментарий о предстоящем матче Лиги Конференций, в котором луганчане сыграют с «Буде-Глимтом»:
Обе команды исповедуют атакующий футбол и, думаю, что мы станем свидетелями результативного матча. Назову даже счет – 2:2. У луганчан есть кому забивать, однако, к сожалению, они не безгрешны в обороне, в частности, не хватает скорости стопперам, отсюда и проблемы.
В последнее время «Заря» не совсем удачно проводит стартовые отрезки сезона, это можно объяснить тем, что новички не сразу вписываются в командную структуру. Но есть надежда, что с каждым матчем подопечные Виктора Скрипника будут прибавлять.
Онлайн-трансляция матча «Буде-Глимт» – «Заря». Начало – в 22:00.
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