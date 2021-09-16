Экс-игрок «Зари»: «У луганчан есть кому забивать, но они не безгрешны в обороне»

Владимир Микитин / Фото: meta-ratings.com.ua

Бывший игрок «Зари» Владимир Микитин дал комментарий о предстоящем матче Лиги Конференций, в котором луганчане сыграют с «Буде-Глимтом»:



В последнее время «Заря» не совсем удачно проводит стартовые отрезки сезона, это можно объяснить тем, что новички не сразу вписываются в командную структуру. Но есть надежда, что с каждым матчем подопечные Виктора Скрипника будут прибавлять.