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Экс-хавбек «Динамо» назвал свои самые большие премиальные в Киеве

Гиоане вспомнил, как «бело-синие» сумели отыграться с турецким клубом
Футбол Украинская Премьер-лига
08:02
Экс-хавбек «Динамо» назвал свои самые большие премиальные в Киеве
Тибериу Гиоане / Фото - Getty Images

Бывший полузащитник «Динамо» Тибериу Гиоане вспомнил в интервью Профутбол Digital свои самые крупные премиальные в Киеве.

Самые большие премиальные в «Динамо» были за матч с «Трабзонспором». Мы проиграли дома 1:2, я тогда сидел на трибунах. И не только я. Так решил тренер. А потом пришел Йожеф Сабо и сказал, что в Турции мы выиграем 2:0. Никто из нас в это не верил.

Мы сыграли пару игр чемпионата, кубок. Потом поехали в Трабзонспор и реально выиграли со счетом 2:0. Это был большой сюрприз после 1:2 дома. Думаю, такое редко бывает в Лиге чемпионов, чтобы так отыграться и пройти дальше.

За этот матч мы получили 50 тысяч долларов на человека. За Олимпийские игры нам давали по 40 тысяч. Так что, не каждый день получаешь такие премиальные.

Другой румынский экс-легионер киевлян Флорин Чернат отметил, что против Нидерландов сборная Украины показала хорошую игру.

Сергей Стаднюк
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Динамо Киев Тибериу Гиоане

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