Экс-хавбек «Динамо» назвал свои самые большие премиальные в Киеве

Тибериу Гиоане / Фото - Getty Images

Бывший полузащитник «Динамо» Тибериу Гиоане вспомнил в интервью Профутбол Digital свои самые крупные премиальные в Киеве.

Мы сыграли пару игр чемпионата, кубок. Потом поехали в Трабзонспор и реально выиграли со счетом 2:0. Это был большой сюрприз после 1:2 дома. Думаю, такое редко бывает в Лиге чемпионов, чтобы так отыграться и пройти дальше.

За этот матч мы получили 50 тысяч долларов на человека. За Олимпийские игры нам давали по 40 тысяч. Так что, не каждый день получаешь такие премиальные.