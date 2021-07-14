Экс-защитник «Днепра-1» и «Миная»: «Связывались несколько клубов, до конкретики не дошло»
Экс-хавбек «Мариуполя» находится на просмотре в «Минае»
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Эльдар Кулиев / Фото - Instagram футболиста
19-летний полузащитник Эльдар Кулиев проходит просмотр в «Минае». Сообщается, что игрок уже провел ряд контрольных матчей за закарпатцев.
В прошедшем сезоне футболист провел семь поединков за «Мариуполь» в украинской Премьер-лиге. Его суммарное игровое время составило 325 минут.
Сейчас хавбек является свободным агентом. До азовского клуба он выступал за юношеские команды «Шахтера».
Примечательно также, что Кулиев мог получить гражданство Азербайджана.
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