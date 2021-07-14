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Экс-хавбек «Мариуполя» находится на просмотре в «Минае»

Команда Кобина может пополниться воспитанником «Шахтера»
Футбол Украинская Премьер-лига
22:28
Экс-хавбек «Мариуполя» находится на просмотре в «Минае»
Эльдар Кулиев / Фото - Instagram футболиста

19-летний полузащитник Эльдар Кулиев проходит просмотр в «Минае». Сообщается, что игрок уже провел ряд контрольных матчей за закарпатцев.

В прошедшем сезоне футболист провел семь поединков за «Мариуполь» в украинской Премьер-лиге. Его суммарное игровое время составило 325 минут.

Сейчас хавбек является свободным агентом. До азовского клуба он выступал за юношеские команды «Шахтера».

Примечательно также, что Кулиев мог получить гражданство Азербайджана.

Источник: Footboom Сергей Стаднюк
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Мариуполь Минай

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