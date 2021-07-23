Экс-хавбек сборной Украины: «Де Дзерби разобрался в потенциале своей команды»

Роберто Де Дзерби / Фото - ФК Шахтер

Бывший полузащитник «Днепра» и сборной Украины Роман Максимюк считает, что «Динамо» и «Шахтер» добудут разгромные победы в матчах первого тура украинской Премьер-лиги против «Миная» и «Ингульца» соответственно.

«Динамо» – «Минай»? Здесь комментировать особо нечего. Не сомневаюсь, что закарпатцы отдадут все силы в игре с чемпионом, но этого будет недостаточно, чтобы поиметь из этого какую-то выгоду. Уж слишком большая разница в индивидуальном и командном мастерстве оппонентов.