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Экс-хавбек сборной Украины: «Де Дзерби разобрался в потенциале своей команды»
Эксперт считает, что «Шахтер» добудет разгромную победу в первом туре УПЛ
23 июля 22:47
Роберто Де Дзерби / Фото - ФК Шахтер
Бывший полузащитник «Днепра» и сборной Украины Роман Максимюк считает, что «Динамо» и «Шахтер» добудут разгромные победы в матчах первого тура украинской Премьер-лиги против «Миная» и «Ингульца» соответственно.
Считаю, что новый главный тренер «Шахтера» успел разобраться в потенциале своей команды. Пока не вижу, кто может вмешаться в борьбу за первое место между «Шахтером» и «Динамо». Поэтому для «горняков» терять очки в матчах подобных предстоящему, очень опасно. Ставлю на уверенную победу подопечных Роберто Де Дзерби.
«Динамо» – «Минай»? Здесь комментировать особо нечего. Не сомневаюсь, что закарпатцы отдадут все силы в игре с чемпионом, но этого будет недостаточно, чтобы поиметь из этого какую-то выгоду. Уж слишком большая разница в индивидуальном и командном мастерстве оппонентов.
Напомним, матч «Динамо» – «Минай» был перенесен на 11 августа.
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