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Экс-хавбек сборной Украины: «Динамо» сейчас выглядит стабильнее «Шахтера»

Киевляне опережают главного соперника в таблице на три очка
Футбол Украинская Премьер-лига
13:24
Экс-хавбек сборной Украины: «Динамо» сейчас выглядит стабильнее «Шахтера»
Дмитрий Михайленко / фото - FootBoom

Бывший полузащитник сборной Украины Дмитрий Михайленко подвел промежуточные итоги УПЛ после восьми туров.

Дмитрий Станиславович, «Динамо» и «Шахтер» после еврокубковых матчей взяли максимум, что происходит не так часто. Победы для грандов получились разными?

«Естественно, разными».

Вопрос об участии в матчах арендованных футболистов против команд, которым они принадлежат, поднимается каждый год…

«Я не знаю, какие договоренности между клубами. Здесь нет одного правила, мне неизвестно, какие цели преследует команда».

Самим игрокам «Шахтера» эта победа принесла моральное удовлетворение?

«Нет. Все все понимают, смешно об это говорить. Моральное состояние команды поднял бы выигрыш у «Интера» или, скажем, в матче за Суперкубок Украины».

Футболисты всегда говорят, что лучше играть, чем тренироваться. «Динамо» провело тяжелейшие поединки с «Бенфикой», «Александрией», а уже в среду матч за Суперкубок. У «Шахтера» будет преимущество в свежести?

«Думаю, да. Я так понимаю, что многие футболистов, которые вышли в матче с «Мариуполем», в следующей игре будут сидеть на замене».

Для вас есть фаворит матча за Суперкубок Украины?

«В футболе все быстро меняется. Не поставь Кривушкин пенальти и разница в турнирной таблице между «Динамо» и «Шахтером» сократилась бы до одного очка. Если говорить о борьбе за победу в чемпионате, то на данном этапе ни у кого нет преимущества. Опять же, в любой момент все может поменяться, «Шахтер» и «Динамо» сейчас в поиске своей лучшей игры, особенно это касается горняков, которые могут прибавить. Просто динамовцы сейчас выглядят стабильнее. Другое дело, как команда будет набирать очки, поскольку свою игру киевляне сильно менять не будут».

Как вы отреагировали на эпизод с назначением пенальти в матче «Динамо» – «Александрия»?

«Я считаю неправильным назначать такие пенальти в конце встречи. Здесь вопрос даже не в духе игры. Задержка не была столь явной, чтобы Гармаш так падал».

В чемпионате прошло уже восемь туров, но так называемый второй эшелон пока не хочет отставать от лидеров. Долго ли так будет продолжаться?

«Чемпионат становится ровнее. Однако восемь туров не совсем правильная выборка для того, чтобы подводить какие-то итоги. Кто-то еще не сыграл с лидерами. Сейчас отрыв «Динамо» и «Шахтера» от конкурентов, в принципе, такой, какой и должен быть. Возможно, дальше по дистанции киевляне и горняки будут понемногу отрываться, а остальная группа команд, в зависимости от своего состояния, будет подгребать вверх. Эта группа видна – «Десна», «Днепр-1», «Ворскла», «Александрия» и «Заря». Остальные коллективы заметно слабее по составу и качеству игры. Думаю, между седьмым и восьмым местами будет прослойка в пять-семь очков».
    

«Динамо» занимает первую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 22 очка. «Горняки» идут на второй строчке, имея на три балла меньше.

Итоги 8 тура УПЛ. «Александрии» почти удалось отобрать очки у «Динамо», дежурные победы «Зари» и «Ворсклы».

Источник: КОМАНДА1 Павел Харченко
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