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Экс-хавбек «Шерифа» назвал человека, благодаря которому оказался в «Ингульце»

Игрок провел несколько месяцев без футбола
Футбол Украинская Премьер-лига
08:35
Экс-хавбек «Шерифа» назвал человека, благодаря которому оказался в «Ингульце»
Андрей Близниченко (в центре) / фото - ФК Ингулец

Новоиспеченный полузащитник «Ингульца» Андрей Близниченко рассказал, как оказался в клубе из Петрово:

«Мой друг Младен Бартулович сделал предложение. После того как обдумал, решил подписать контракт с «Ингульцом». Многих знаю в этой команде, играл со многими.

Было много других вариантов о продолжении карьеры, но конкретики мало. «Ингулец» сделал предложение, которое я принял».

Украинец перешел в «Ингулец» на правах свободного агента. Игрок первую часть сезона провел без футбола, так как не нашел себе новое место работы после того, как покинул «Шериф».

Хавбек пересекался с хорватом, когда те вместе выступали в составе «Днепра».

Ранее Близниченко рассказал о своем уходе из «Шерифа». Юрий Вернидуб не внес игрока в заявку на сезоне.

Павел Харченко
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Теги

Ингулец Младен Бартулович Шериф

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