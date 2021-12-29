«Ингулец» близок к подписанию игрока из Японии
Экс-хавбек «Шерифа» назвал человека, благодаря которому оказался в «Ингульце»
Игрок провел несколько месяцев без футбола
Андрей Близниченко (в центре) / фото - ФК Ингулец
Новоиспеченный полузащитник «Ингульца» Андрей Близниченко рассказал, как оказался в клубе из Петрово:
«Мой друг Младен Бартулович сделал предложение. После того как обдумал, решил подписать контракт с «Ингульцом». Многих знаю в этой команде, играл со многими.
Было много других вариантов о продолжении карьеры, но конкретики мало. «Ингулец» сделал предложение, которое я принял».
Украинец перешел в «Ингулец» на правах свободного агента. Игрок первую часть сезона провел без футбола, так как не нашел себе новое место работы после того, как покинул «Шериф».
Хавбек пересекался с хорватом, когда те вместе выступали в составе «Днепра».
Ранее Близниченко рассказал о своем уходе из «Шерифа». Юрий Вернидуб не внес игрока в заявку на сезоне.
Комментарии 0