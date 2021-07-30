Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 7
Сейчас 0
Сегодня 2
Завтра 7
Футбол (7 событий из 17) показать все
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
16:00 Shakhtar Karagandy - Стяуа 2*:1 Окончен
18:00 Тобол - Хайдук Сплит 4*:1 Окончен
19:30 Хеккен - Абердин 2:0 Окончен
20:00 Torpedo Belaz Zhodino - Копенгаген 0:5 Окончен
20:00 Валеренга - Гент 2:0 Окончен
21:30 Арис Фессалоники - Астана 2*:1 Окончен
21:45 Дунайска Стреда - Партизан 0:2 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 2) показать все
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:00 ФК Львов - Шахтер -:- Запланирован
21:00 Колос - Металлист-1925 -:- Запланирован
Футбол (7 событий из 7) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 ВПК-Агро - Агробизнес -:- Запланирован
17:00 Авангард - Кремень -:- Запланирован
18:00 Авангард - Николаев -:- Запланирован
19:00 Полесье - Горняк-Спорт -:- Запланирован
19:00 Олимпик - Прикарпатье -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Минай - Александрия -:- Запланирован
19:30 Черноморец - СК Днепр-1 -:- Запланирован

Экс-хавбек «Ворсклы»: «90 минут не давали практически ничего создать «КуПСу», но допустили нелепость»

Полтавчане вылетели от финской команды на первой же для себя стадии квалификации ЛК
Футбол Лига конференций UEFA
10:38
Экс-хавбек «Ворсклы»: «90 минут не давали практически ничего создать «КуПСу», но допустили нелепость»
Олег Красноперов / Фото - ФК Ворскла

Бывший полузащитник «Ворсклы» Олег Красноперов поделился мыслями после поражения команды в ответном матче Лиги конференций против «КуПСа» (2:3) и вылета на стадии второго раунда квалификации.

Олег, как можно назвать прошедшее противостояние «Ворсклы» с «КуПСом»? Это позор?

Обидно. Да, никогда не хочется проигрывать, но это футбол. Такие несчастья происходят. Думаю, тренерский штаб сделает выводы из этого поражения.

Какие можно делать выводы, если команда весь прошлый сезон стремилась попасть в еврокубки и сразу вылетела?

Я бы даже не назвал это невезением, когда команда пропускает на последних секундах основного времени в двух подряд матчах, это словно злой рок. Случилось необязательное удаление, непонятный, даже не второй, а третий пропущенный мяч. Можно было сыграть лучшем в том эпизоде. Может, полтавчане в меньшинстве где-то и подустали. Очень низко сели…

Понятно, что Юрий Максимов не враг сам себе. И понятно, что «Ворскла» не на пике своей готовности. Но почему, по сути, решающие мячи в обоих поединках были пропущены полтавчанами в компенсированное к основному время?

Будучи футболистом, я попадал в подобные ситуации. Здесь все дело в психологии. И, опять же, невезение. Не дать сопернику практически ничего создать на протяжении 90 минут, а потом допустить такую нелепость…

Однако, наверное, даже самые заядлые пессимисты не ожидали от «Ворсклы» такой игры в первом тайме…

Здесь нужно учитывать много нюансов. После первого матча в Финляндии, который прошел на синтетике, был перелет в Украину, непростая игра с «Днепром-1», которая отняла много сил. И снова матч Лиги конференций.

Думаю, что полтавчане решили поначалу сыграть спокойно, не форсировать события. И, в принципе, все складывалось неплохо, кроме последних минут… Можно вспомнить и эпизод с не назначенным пенальти, когда Степанюка толкали в спину…

Мы говорим об эпизодах, но если сравнивать в общем, то, показалось, что индивидуальный и командный уровень у «Ворсклы» был выше. Разве можно в таких случаях сетовать на эпизоды, ошибки арбитра, невезение?..

Уверен, что уровень «Ворсклы» и нашего чемпионата в целом, намного выше финского, но так сложились обстоятельства. Полтавчане превзошли своего соперника по моментам, но проиграли дуэль. Такое бывает.

Можно ли здесь говорить о вине руководства клуба? Под еврокубки не было громких, или скажем, качественных трансферов. В матче с «КуПСом» решили обойтись малой кровью?

Все в клубе работают на результат. Поэтому в поражении, на мой взгляд, виноваты все. Думаю, внутри разберутся в истинных причинах провала в соперничестве с «КуПСом».

Ранее тренер «Ворсклы» рассказал об атмосфере в раздевалке после поражения.

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Ворскла КуПС (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Красноперов: «Не думаю, что один матч повлияет на решение о будущем Максимова в «Ворскле»
Красноперов: «Не думаю, что один матч повлияет на решение о будущем Максимова в «Ворскле»
Футбол Лига конференций UEFA
13:02
Защитник «Ворсклы»: «Не знаю, что случилось на последних секундах с «КуПСом»
Защитник «Ворсклы»: «Не знаю, что случилось на последних секундах с «КуПСом»
Футбол Лига конференций UEFA
12:21
Тренер «КуПСа»: «Гол перед экстратаймами с «Ворсклой» придал нам энергии»
Тренер «КуПСа»: «Гол перед экстратаймами с «Ворсклой» придал нам энергии»
Футбол Лига конференций UEFA
11:41
Тренер «Ворсклы»: «В раздевалке тишина. Все расстроены»
Тренер «Ворсклы»: «В раздевалке тишина. Все расстроены»
Футбол Лига конференций UEFA
29 июля 22:42
«Ворскла» – первый украинский клуб, проигравший финской команде в еврокубках
«Ворскла» – первый украинский клуб, проигравший финской команде в еврокубках
Футбол Лига конференций UEFA
29 июля 22:18
«Ворскла» вылетела из Лиги конференций
«Ворскла» вылетела из Лиги конференций
Футбол Лига конференций UEFA
29 июля 21:40

Новости: Футбол

Матч «Динамо» против «Вереса» обслужит арбитр из Киевской области
Матч «Динамо» против «Вереса» обслужит арбитр из Киевской области
Украинская Премьер-лига
13:26
Красноперов: «Не думаю, что один матч повлияет на решение о будущем Максимова в «Ворскле»
Красноперов: «Не думаю, что один матч повлияет на решение о будущем Максимова в «Ворскле»
Лига конференций UEFA
13:02
УПЛ. «Колос» – «Металлист-1925». Видео трансляция
УПЛ. «Колос» – «Металлист-1925». Видео трансляция
Украинская Премьер-лига
13:01
УПЛ. «Львов» – «Шахтер». Видео трансляция
УПЛ. «Львов» – «Шахтер». Видео трансляция
Украинская Премьер-лига
12:58
Матвиенко: «Есть амбиции поиграть в топ-чемпионате. Если нет – готов всю жизнь провести в «Шахтере»
Матвиенко: «Есть амбиции поиграть в топ-чемпионате. Если нет – готов всю жизнь провести в «Шахтере»
Украинская Премьер-лига
12:43
Защитник «Ворсклы»: «Не знаю, что случилось на последних секундах с «КуПСом»
Защитник «Ворсклы»: «Не знаю, что случилось на последних секундах с «КуПСом»
Лига конференций UEFA
12:21
«Колос» сможет играть в Лиге конференций на родном стадионе
«Колос» сможет играть в Лиге конференций на родном стадионе
Лига конференций UEFA
12:01
Тренер «КуПСа»: «Гол перед экстратаймами с «Ворсклой» придал нам энергии»
Тренер «КуПСа»: «Гол перед экстратаймами с «Ворсклой» придал нам энергии»
Лига конференций UEFA
11:41
Хавбек «Колоса»: «Немного смотрели второй матч «Шахтера». Думаю, будет непросто»
Хавбек «Колоса»: «Немного смотрели второй матч «Шахтера». Думаю, будет непросто»
Лига конференций UEFA
11:19
Все новости

Популярные новости

Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
26 июля 21:28
11
Украинка Марченко совершила одну из главных сенсаций ОИ-2020 в стрельбе из лука
Тема дня Украинка Марченко совершила одну из главных сенсаций ОИ-2020 в стрельбе из лука
Olympics Токио-2020
28 июля 13:40
5
Теперь официальный претендент. Ломаченко поднялся на первую строчку рейтинга WBO
Теперь официальный претендент. Ломаченко поднялся на первую строчку рейтинга WBO
Бокс Профессиональный бокс
27 июля 22:57
1
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Бокс Профессиональный бокс
25 июля 11:58
20
Беринчик обратился к Лобову: «Артем, после боя ты пару дней вообще ничего не будешь видеть»
Беринчик обратился к Лобову: «Артем, после боя ты пару дней вообще ничего не будешь видеть»
Бокс Профессиональный бокс
23 июля 11:18
Уже известна дата следующего боя Ломаченко? Промоутер дал понять, когда украинец может вернуться в ринг
Тема дня
Уже известна дата следующего боя Ломаченко? Промоутер дал понять, когда украинец может вернуться в ринг
Бокс Профессиональный бокс
28 июля 16:29
Все новости