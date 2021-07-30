Экс-хавбек «Ворсклы»: «90 минут не давали практически ничего создать «КуПСу», но допустили нелепость»

Полтавчане вылетели от финской команды на первой же для себя стадии квалификации ЛК

Олег Красноперов / Фото - ФК Ворскла

Бывший полузащитник «Ворсклы» Олег Красноперов поделился мыслями после поражения команды в ответном матче Лиги конференций против «КуПСа» (2:3) и вылета на стадии второго раунда квалификации.

Олег, как можно назвать прошедшее противостояние «Ворсклы» с «КуПСом»? Это позор?

Обидно. Да, никогда не хочется проигрывать, но это футбол. Такие несчастья происходят. Думаю, тренерский штаб сделает выводы из этого поражения.

Какие можно делать выводы, если команда весь прошлый сезон стремилась попасть в еврокубки и сразу вылетела?

Я бы даже не назвал это невезением, когда команда пропускает на последних секундах основного времени в двух подряд матчах, это словно злой рок. Случилось необязательное удаление, непонятный, даже не второй, а третий пропущенный мяч. Можно было сыграть лучшем в том эпизоде. Может, полтавчане в меньшинстве где-то и подустали. Очень низко сели…

Понятно, что Юрий Максимов не враг сам себе. И понятно, что «Ворскла» не на пике своей готовности. Но почему, по сути, решающие мячи в обоих поединках были пропущены полтавчанами в компенсированное к основному время?

Будучи футболистом, я попадал в подобные ситуации. Здесь все дело в психологии. И, опять же, невезение. Не дать сопернику практически ничего создать на протяжении 90 минут, а потом допустить такую нелепость…

Однако, наверное, даже самые заядлые пессимисты не ожидали от «Ворсклы» такой игры в первом тайме…

Здесь нужно учитывать много нюансов. После первого матча в Финляндии, который прошел на синтетике, был перелет в Украину, непростая игра с «Днепром-1», которая отняла много сил. И снова матч Лиги конференций. Думаю, что полтавчане решили поначалу сыграть спокойно, не форсировать события. И, в принципе, все складывалось неплохо, кроме последних минут… Можно вспомнить и эпизод с не назначенным пенальти, когда Степанюка толкали в спину…

Мы говорим об эпизодах, но если сравнивать в общем, то, показалось, что индивидуальный и командный уровень у «Ворсклы» был выше. Разве можно в таких случаях сетовать на эпизоды, ошибки арбитра, невезение?..

Уверен, что уровень «Ворсклы» и нашего чемпионата в целом, намного выше финского, но так сложились обстоятельства. Полтавчане превзошли своего соперника по моментам, но проиграли дуэль. Такое бывает.

Можно ли здесь говорить о вине руководства клуба? Под еврокубки не было громких, или скажем, качественных трансферов. В матче с «КуПСом» решили обойтись малой кровью?

Все в клубе работают на результат. Поэтому в поражении, на мой взгляд, виноваты все. Думаю, внутри разберутся в истинных причинах провала в соперничестве с «КуПСом».

Ранее тренер «Ворсклы» рассказал об атмосфере в раздевалке после поражения.