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Экс-хавбек «Ворсклы»: «Не увидел в атаке КуПСа чего-то, с чем нельзя справиться»

Полтавчане упустили победу над финнами на последних секундах поединка квалификации Лиги конференций
Футбол Лига конференций UEFA
23 июля 15:43
Экс-хавбек «Ворсклы»: «Не увидел в атаке КуПСа чего-то, с чем нельзя справиться»
Фото - ФК Ворскла

Бывший полузащитник «Ворсклы» Виталий Самойлов поделился впечатлениями от первого матча второго раунда квалификации Лиги конференций против «КуПСа» (2:2). Также эксперт рассказал о своих ожиданиях от ответной встречи.

Виталий, каким будет ваше резюме дебютного для полтавчан матча в Лиге конференций?

Прежде всего, «Ворскле» сыграть в свой футбол помешало искусственное поле. На таком газоне другой отскок мяча. Было видно, что первые 15 минут ворскляне привыкали к нему. К тому же финский чемпионат в разгаре, а у нас официальные матчи еще не начались.

Что касается непосредственно действий на поле, то мне показалось, что в первом тайме хозяева более активно вступали в отбор. У них обязательно был хоть один игрок на подборе. За счет этого они выигрывали центр поля. Финны не давали полтавчанам свободно дышать.

После перерыва картина немного изменилась. Подопечные Юрия Максимова начали быстрее работать с мячом. И это позволило ворсклянам выровнять игру.

Если подводить итог первого поединка, то «Ворскла» может и должна  проходить этого соперника. В техническом плане украинская команда превосходит оппонента. И опять же, матч состоится на натуральном газоне, и это априори будет преимуществом полтавчан.

Итог первого матча справедлив?

Думаю, да. Хотя мне понравилось желание футболистов «Ворсклы» прессинговать в первые полчаса игры.

В разгар сезона полтавчанам было бы попроще с этим соперником?

Безусловно. Ближайший матч чемпионата «Ворскле» очень поможет. На мой взгляд, через неделю картинка будет совсем другой. Команда будет набирать. Она еще не на пике своих возможностей. Тот же Кане, через которого в первом тайме часто развивались атаки полтавчан, на второй тайм не хватило, поэтому его не зря поменяли.

Психологически на «Ворскле» может сказаться пропущенный мяч на шестой компенсированной минуте?

Возможно, где-то не хватило концентрации. Но я не думаю, что этот пропущенный мяч должен сказаться на потенциале команды в ответном поединке. Мне, кстати, не понравилось, что полтавчане часто грешили длинными передачами на одного нападающего, которые был в окружении трех, а то и четырех соперников...

Исходя из увиденного, каким будет ваш прогноз на ответный поединок?

На мой взгляд, много мячей забито не будет. Думаю, Юрий Максимов сделает акцент на том, чтобы поймать оппонента на ошибках. Если «Ворскла» сможет забить достаточно быстрый гол, то она начнет действовать по счету и искать у соперника пространство между линиями. Для этого у наставника есть в распоряжении быстрые исполнители.

Я не увидел у «КуПСа» в атаке чего-то такого, с чем нельзя справиться. Я знаю Юрия Максимова, насколько он требователен к своим подопечным в каждой ситуации. Уверен, что на ответный матч наставник сделает определенные корректировки. Я с оптимизмом жду ответного поединка этих соперников в Полтаве.

Ранее главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов высказался по поводу игры.

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
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Ворскла КуПС (футбол)

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