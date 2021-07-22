Экс-легионер «Руха» Сигурдссон вернулся в Исландию

Защитник подписал контракт с родным клубом

Фото: ФК Рух

Бывший защитник «Руха» Рагнар Сигурдссон вернулся в Исландию.

Он подписал контракт с местным клубом «Филкир», сообщает сайт команды. Здесь он начинал свою футбольную карьеру.

Покинул он клуб 15 лет назад, отправившись в Европу. На данный момент команда идет 8-й в таблице.

В свое время Рагнар выступал за такие команды, как «Фулхэм», «Копенгаген» и «Ростов».

Сигурдссон отыграл полсезона в «Рухе», но за украинский клуб провел лишь один матч.