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Экс-легионер «Руха» Сигурдссон вернулся в Исландию
Защитник подписал контракт с родным клубом
Фото: ФК Рух
Бывший защитник «Руха» Рагнар Сигурдссон вернулся в Исландию.
Он подписал контракт с местным клубом «Филкир», сообщает сайт команды. Здесь он начинал свою футбольную карьеру.
Покинул он клуб 15 лет назад, отправившись в Европу. На данный момент команда идет 8-й в таблице.
В свое время Рагнар выступал за такие команды, как «Фулхэм», «Копенгаген» и «Ростов».
Сигурдссон отыграл полсезона в «Рухе», но за украинский клуб провел лишь один матч.
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