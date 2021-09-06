Экс-лидер «Атлетико» подпишет новый контракт с итальянским аутсайдером

Годин доволен игрой за «Кальяри»

Фото: AS

Защитник Диего Годин продлит контракт с «Кальяри».

Соглашение будет рассчитано до 2024-го года, сообщает Sky Sports. 35-летний игрок доволен в команде.

Нынешнее соглашение с игроком рассчитано еще на два года. Уругваец играет за «Кальяри» с 2020-го года.

Туда он перешел из «Интера», в котором отыграл один сезон. До этого он 9 лет выступал за «Атлетико».



