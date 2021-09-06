«Кальяри» выкупит игрока «Интера»
Экс-лидер «Атлетико» подпишет новый контракт с итальянским аутсайдером
Годин доволен игрой за «Кальяри»
12:08
Фото: AS
Защитник Диего Годин продлит контракт с «Кальяри».
Соглашение будет рассчитано до 2024-го года, сообщает Sky Sports. 35-летний игрок доволен в команде.
Нынешнее соглашение с игроком рассчитано еще на два года. Уругваец играет за «Кальяри» с 2020-го года.
Туда он перешел из «Интера», в котором отыграл один сезон. До этого он 9 лет выступал за «Атлетико».
Комментарии 0