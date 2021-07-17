Экс-защитник «Днепра-1» и «Миная»: «Связывались несколько клубов, до конкретики не дошло»
Экс-лидер «Днепра» вернулся в Бразилию
Жулиано покинул Турцию
Жулиано / Фото: Fanatik
Бывший игрок «Днепра» Жулиано вернулся в Бразилию.
31-летний игрок перешел в клуб «Коринтианс». Контракт рассчитан до конца года, сообщает сайт клуба.
Этой третий клуб Жулиано в Бразилии. Начинал он карьеру в «Интернасьонале», а позже играл за «Гремио».
Четыре года бразилец провел в «Днепре». Также играл за «Зенит» и два турецких клуба – «Фенербахче» и «Истанбул», который он покинул в конце сезона.
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