Экс-лидер «Днепра» вернулся в Бразилию

Жулиано покинул Турцию

Жулиано / Фото: Fanatik

Бывший игрок «Днепра» Жулиано вернулся в Бразилию.

31-летний игрок перешел в клуб «Коринтианс». Контракт рассчитан до конца года, сообщает сайт клуба.

Этой третий клуб Жулиано в Бразилии. Начинал он карьеру в «Интернасьонале», а позже играл за «Гремио».

Четыре года бразилец провел в «Днепре». Также играл за «Зенит» и два турецких клуба – «Фенербахче» и «Истанбул», который он покинул в конце сезона.