Экс-лидер «Ливерпуля» и сборной Англии тренируется с новичком Ла Лиги

«Мальорка» может приютить форварда

Фото: BBC

«Мальорка» через свой сайт сообщила, что на сборы с командой прибыл форвард Даниэль Старридж.

Форвард пока будет поддерживать форму в коллективе, но не исключено, что контракт с ним подпишут. Вначале, хотят оценить его физические кондиции.

Старридж не играл более года. Последней командой игрока был «Трабзонспор», который он покинул в марте прошлого года.

Он был дисквалифицирован за ставки. Его брат делал ставки на трансфер игрока.

«Мальорка» вышла в Ла Лигу по итогам прошлого сезона.

