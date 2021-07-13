Бывший форвард сборной Англии Старридж отстранен от футбольной деятельности
Экс-лидер «Ливерпуля» и сборной Англии тренируется с новичком Ла Лиги
«Мальорка» может приютить форварда
19:51
Фото: BBC
«Мальорка» через свой сайт сообщила, что на сборы с командой прибыл форвард Даниэль Старридж.
Форвард пока будет поддерживать форму в коллективе, но не исключено, что контракт с ним подпишут. Вначале, хотят оценить его физические кондиции.
Старридж не играл более года. Последней командой игрока был «Трабзонспор», который он покинул в марте прошлого года.
Он был дисквалифицирован за ставки. Его брат делал ставки на трансфер игрока.
«Мальорка» вышла в Ла Лигу по итогам прошлого сезона.
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