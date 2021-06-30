Экс-лидер Швеции: «Удаление за фол против Беседина? Вероятно, это было правильное решение»

Джеки Чан в фильме «Пьяный мастер-2»
3 июля 21:50
Бывший полузащитник сборной Швеции Фредерик Юнгберг поделился эмоциями от матча своей сборной против Украины на Евро-2020.
«Удаление за фол против Беседина? Вероятно, это было правильное решение. Затем игра изменилась. Украина была намного лучшей командой и в итоге забила отличный мяч. Мы чувствовали, что сравняв счет, Швеция добилась немалого в этом поединке – это было очень важно по такой игре. Я чувствовал, что у Швеции с игрой все хорошо, но удаление в этом поединке было смерти подобным.Беседин не сыграет до конца года из-за травмы.
Сборная Украины продолжала давить на шведскую команду, которая очень хорошо защищала свою штрафную с десятью игроками, но соперник изо всех сил пытался найти свой шанс…»
Украина сыграет с Англией в 1/4 финала.
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