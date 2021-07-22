Экс-подопечный Де Дзерби может стать одноклубником Ярмоленко

Удачное Евро подняло спрос на футболиста

Доменико Берарди / фото - The Laziali

Атакующий полузащитник «Сассуоло» Доменико Берарди заинтересовал европейские топ-клубы, сообщает Football-Italia.

26-летним вингером интересуются лондонские «Челси» и «Вест Хэм», а также дортмундская «Боруссия».

Итальянский футболист попал под взор европейских клубов еще после удачного сезона в «Сассуоло». Победный чемпионат Европы со сборной Италии лишь усилил интерес к игроку.

Известный портал Transfermarkt оценивает Берарди в 35 миллионов евро.

Напомним, Роберто Де Дзерби заявил, что «Шахтер» – не лучшее место для итальянского вингера.