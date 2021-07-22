Экс-подопечный Де Дзерби может стать одноклубником Ярмоленко

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Удачное Евро подняло спрос на футболиста
22 июля 13:11
Доменико Берарди / фото - The Laziali
Атакующий полузащитник «Сассуоло» Доменико Берарди заинтересовал европейские топ-клубы, сообщает Football-Italia.
26-летним вингером интересуются лондонские «Челси» и «Вест Хэм», а также дортмундская «Боруссия».
Итальянский футболист попал под взор европейских клубов еще после удачного сезона в «Сассуоло». Победный чемпионат Европы со сборной Италии лишь усилил интерес к игроку.
Известный портал Transfermarkt оценивает Берарди в 35 миллионов евро.
Напомним, Роберто Де Дзерби заявил, что «Шахтер» – не лучшее место для итальянского вингера.
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