Беседин сыграл за «Динамо» впервые за 8 месяцев
Экс-президент «Локомотива»: «Алиев – очень глупый человек, он за всю жизнь ничего не прочитал, кроме букваря»
Смородская высказался об экс-игроке москвичей
Александр Алиев / Фото: Футбол 24
Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская ответила на слова Александра Алиева о том, что она не разбирается в футболе и должна стоять у кухонной плиты.
«Алиев — очень глупый человек. Он за всю свою жизнь ничего, кроме букваря, не прочитал. Какой смысл ему что-то отвечать?».
Ранее Алиев рассказал, сколько денег мог потратить в казино за одну ночь.
Комментарии 0