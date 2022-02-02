Экс-президент «Локомотива»: «Алиев – очень глупый человек, он за всю жизнь ничего не прочитал, кроме букваря»

Смородская высказался об экс-игроке москвичей

Александр Алиев / Фото: Футбол 24

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская ответила на слова Александра Алиева о том, что она не разбирается в футболе и должна стоять у кухонной плиты.

«Алиев — очень глупый человек. Он за всю свою жизнь ничего, кроме букваря, не прочитал. Какой смысл ему что-то отвечать?».

Ранее Алиев рассказал, сколько денег мог потратить в казино за одну ночь.