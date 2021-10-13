Экс-тренер «Челси»: «Салах и Де Брюйне не играли бы у Моуриньо»

Фото: Sky Sports

Один из бывших тренеров «Челси» Эдди Ньютон вспомнил goal.com об уходе из клуба Мохамеда Салаха, Кевина Де Брюйне и Ромелу Лукаку.

Что касается Лукаку, в то время он не был готов для игры за «синих». Он просто не был готов быть основным форвардом, как Дидье Дрогба. Его всегда будут сравнивать с Дрогба, но это было несправедливо по отношению к нему в то время».