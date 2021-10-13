Де Брюйне: «В матчах с двумя сильными соперниками мы моментами действовали очень хорошо»
Экс-тренер «Челси»: «Салах и Де Брюйне не играли бы у Моуриньо»
Бывший ассистент вспомнил об уходе нескольких игроков
13:57
Фото: Sky Sports
Один из бывших тренеров «Челси» Эдди Ньютон вспомнил goal.com об уходе из клуба Мохамеда Салаха, Кевина Де Брюйне и Ромелу Лукаку.
«Я думаю, что у Салаха и Де Брюйне было достаточно таланта, чтобы играть за «Челси». У них были конфликты с Жозе Моуриньо. Они были достаточно хороши, но тогда в «Челси» был тренер, при котором они не могли бы играть.
Что касается Лукаку, в то время он не был готов для игры за «синих». Он просто не был готов быть основным форвардом, как Дидье Дрогба. Его всегда будут сравнивать с Дрогба, но это было несправедливо по отношению к нему в то время».
Ньютон работал в «Челси» в 2012, и с 2015 по 2020-й годы ассистентом главного тренера.
Лукаку этим летом вернулся в «Челси».
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