Экс-тренер «Динамо»: «Россия огромная спортивная держава. Должны дойти до полуфинала Евро»

Валерий Газзаев / Фото: Sport24

Бывший тренер Валерий Газзаев считает, что Россия должна выходить в полуфинал Евро-2020.

И уже на чемпионате Европы, мне кажется, команда должна поставить такую задачу – полуфинал. Зачем тогда участвовать, если не ставить глобальных задач?

Думаю, что это правильная постановка вопроса, исходя из амбиций наших игроков и болельщиков. Тем более, что на чемпионатах Европы всегда наша сборная выступает удачно. В 2008 году дошли до полуфинала, в 1960-м сборная СССР выиграла чемпионат Европы.

Россия – это огромная спортивная держава, нам мало только соответствовать олимпийскому принципу «главное не победа, а участие».