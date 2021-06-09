Александр Хижняк – фаворит Олимпиады. В финале турнира в Париже победил российского чемпиона мира
Экс-тренер «Динамо»: «Россия огромная спортивная держава. Должны дойти до полуфинала Евро»
Газзаев оценил шансы на чемпионате Европы
Валерий Газзаев / Фото: Sport24
Бывший тренер Валерий Газзаев считает, что Россия должна выходить в полуфинал Евро-2020.
«Объясню свою логику. Если наша сборная на чемпионате мира вошла в восьмерку лучших команд мира, но надо и дальше прогрессировать.
И уже на чемпионате Европы, мне кажется, команда должна поставить такую задачу – полуфинал. Зачем тогда участвовать, если не ставить глобальных задач?
Думаю, что это правильная постановка вопроса, исходя из амбиций наших игроков и болельщиков. Тем более, что на чемпионатах Европы всегда наша сборная выступает удачно. В 2008 году дошли до полуфинала, в 1960-м сборная СССР выиграла чемпионат Европы.
Россия – это огромная спортивная держава, нам мало только соответствовать олимпийскому принципу «главное не победа, а участие».
Россия сыграет в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.