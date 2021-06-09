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Экс-тренер «Динамо»: «Россия огромная спортивная держава. Должны дойти до полуфинала Евро»

Газзаев оценил шансы на чемпионате Европы
Футбол Евро-2020
16:42
Экс-тренер «Динамо»: «Россия огромная спортивная держава. Должны дойти до полуфинала Евро»
Валерий Газзаев / Фото: Sport24

Бывший тренер Валерий Газзаев считает, что Россия должна выходить в полуфинал Евро-2020.

«Объясню свою логику. Если наша сборная на чемпионате мира вошла в восьмерку лучших команд мира, но надо и дальше прогрессировать.

И уже на чемпионате Европы, мне кажется, команда должна поставить такую задачу – полуфинал. Зачем тогда участвовать, если не ставить глобальных задач?

Думаю, что это правильная постановка вопроса, исходя из амбиций наших игроков и болельщиков. Тем более, что на чемпионатах Европы всегда наша сборная выступает удачно. В 2008 году дошли до полуфинала, в 1960-м сборная СССР выиграла чемпионат Европы.

Россия – это огромная спортивная держава, нам мало только соответствовать олимпийскому принципу «главное не победа, а участие».

Россия сыграет в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

Источник: kp.ru Андрей Усмонов
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Теги

сборная России (футбол)

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