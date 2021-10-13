Экс-тренер команды УПЛ признался, что ему понравились слова президента российского клуба

Специалист покинул свой пост в начале текущего сезона

Руслан Костышин / Фото - ФК Колос

Бывший тренер «Колоса» Руслан Костышин рассказал в эфире программы «Вацко Live» о своем опыте пользования интернетом. Также специалист признался, что не иметь аккаунтов в соцсетях – это его позиция.

В целом в интернете я много времени провожу. У меня есть компьютер, ноутбук и планшет – хватает. Смотрю футбольные вещи, читаю новости на футбольных сайтах. Недавно смотрел интервью президента «Краснодара» – очень понравилось. Меня нет в социальных сетях. Такая у меня позиция. Зачем мне там быть? У каждого свой характер, я не хочу там быть.

Напомним, Костышин покинул «Колос» в конце августа текущего года.