Определилась дата перенесенного матча «Минай» – «Колос»
Экс-тренер команды УПЛ признался, что ему понравились слова президента российского клуба
Специалист покинул свой пост в начале текущего сезона
Руслан Костышин / Фото - ФК Колос
Бывший тренер «Колоса» Руслан Костышин рассказал в эфире программы «Вацко Live» о своем опыте пользования интернетом. Также специалист признался, что не иметь аккаунтов в соцсетях – это его позиция.
В целом в интернете я много времени провожу. У меня есть компьютер, ноутбук и планшет – хватает. Смотрю футбольные вещи, читаю новости на футбольных сайтах. Недавно смотрел интервью президента «Краснодара» – очень понравилось.
Меня нет в социальных сетях. Такая у меня позиция. Зачем мне там быть? У каждого свой характер, я не хочу там быть.
Напомним, Костышин покинул «Колос» в конце августа текущего года.
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