Петраков: «Молил Бога, чтобы Украине не попалась Италия или Португалия»
Экс-тренер Польши: «В первом туре нам повезло. Мы хотели попасть на Россию»
Полякам достался на самый страшный из возможных вариантов
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Бывший тренер сборной Польши Ежи Эгель прокомментировал жеребьевку стыковых матчей отбора на чемпионат мира 2022, где «бело-красным» досталась Россия:
«Мы получили то, что хотели. Большинство из нас хотели, чтобы мы попали на Россию в первой игре. Эта команда нам по силам. У них нет таких заметных игроков, как у нас.
Их команда находится на стадии перестройки, потому что они недавно сменили тренера. Станислав Черчесов больше не возглавляет эту команду. В первом туре нам очень повезло.
Однако нужно помнить, что на данном этапе нет слабых команд.
Россияне довольны тем, что сыграют с нами на своем стадионе. Если мы выиграем этот матч, то дальше будем играть дома».
Италия или Португалия точно не попадет на чемпионат мира-2022! Итоги жеребьевки стыковых матчей квалификации.