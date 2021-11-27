Экс-тренер Польши: «В первом туре нам повезло. Мы хотели попасть на Россию»

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Бывший тренер сборной Польши Ежи Эгель прокомментировал жеребьевку стыковых матчей отбора на чемпионат мира 2022, где «бело-красным» досталась Россия:

Их команда находится на стадии перестройки, потому что они недавно сменили тренера. Станислав Черчесов больше не возглавляет эту команду. В первом туре нам очень повезло.

Однако нужно помнить, что на данном этапе нет слабых команд.

Россияне довольны тем, что сыграют с нами на своем стадионе. Если мы выиграем этот матч, то дальше будем играть дома».