Экс-тренер России: «За Украину можно порадоваться. У них интересное молодое поколение»

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Бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий оценил матч Нидерланды – Украина (3:2) на Евро-2020.

Ошибка Зинченко в третьем голе? Не могу сказать, что там Александр допустил промах. Ошибка — это если ты занял неправильную позицию или принял неверное решение. Допустим, когда отдаешь назад вратарю, сделал это неточно, и твоей команде забивают. А когда при стандарте ты проиграл единоборство человеку с несколько иной антропометрией — это другое.

Все прицепились к реакции Зинченко на этот гол, но она понятна — парень был недоволен, и реакция оказалась максимально эмоциональной. Ошибкой ведь можно назвать и то, что тренер поставил его в эту позицию, а ведь можно отправить туда более высокого футболиста. Нет, это нельзя назвать персональной оплошностью Зинченко.

Голкипер провел встречу очень неровно. Считаю, Бущан мог бы сыграть и удачнее. Даже если ты тащишь, но потом пропускаешь после важных ошибок — а они были важными, — действия вратаря нельзя оценивать положительно. Понятно, что для многих украинцев, в том числе, для него, это первый матч на таком уровне, поэтому ни с какими выводами точно не торопился бы».