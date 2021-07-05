Экс-тренер сборной Англии Макларен выделил сильные качества Саутгейта
Бывший тренер сборной Англии Стив Макларен рассказал Sky Sports о работе с нынешним наставником англичан Гаретом Саутгейтом, и выделил сильные стороны коуча «львов»:
«Он всегда хорошо справлялся с ситуациями. Люди спрашивали о том, а смогут ли футболисты преодолеть давление. Они смотрели, как действует Саутгейт и следовали его примеру, а он с давлением справляется очень хорошо.
Я проработал с ним пять лет и заметил такую вещь: он никогда не переусердствовал в празднованиях и никогда слишком не зарывался.
Что касается его лидерских качеств, то именно поэтому я подписал его! Мне нужен был человек, который бы был лидером в раздевалке и повел за собой остальных игроков. Он был отличным примером того, каким должен быть профессиональный футболист.
В «Мидлсбро» и сейчас в сборной Англии он мобилизует командный дух. В «Мидлсбро» было много иностранцев. Каждый раз он садился за разные обеденные столы и говорил с игроками, с которыми был налажен контакт. Он объединял всех и понимал, что все должны быть едины».
После разгромной победы над сборной Украины англичане вышли в полуфинал Евро-2020. Не смотря на критику «скучного» стиля игры Англии, работа Саутгейта позволила сборной второй рах подряд выйти в 1/2 крупного турнира. В прошлый раз, на ЧМ-2018 англичан остановила темная лошадка соревнования – сборная Хорватии.
В полуфинале Евро-2020 «львы» также будут играть против неочевидного полуфиналиста – сборной Дании, которая на этом турнире сражается за Кристиана Эриксена, который чуть не погиб прямо на футбольном поле.
Напомним, Моуриньо заявил, что против Украины англичанам было слишком легко.
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