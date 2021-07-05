Экс-тренер сборной Англии Макларен выделил сильные качества Саутгейта

Гарет Саутгейт / фото - Esquire

Бывший тренер сборной Англии Стив Макларен рассказал Sky Sports о работе с нынешним наставником англичан Гаретом Саутгейтом, и выделил сильные стороны коуча «львов»:

Я проработал с ним пять лет и заметил такую вещь: он никогда не переусердствовал в празднованиях и никогда слишком не зарывался.

Что касается его лидерских качеств, то именно поэтому я подписал его! Мне нужен был человек, который бы был лидером в раздевалке и повел за собой остальных игроков. Он был отличным примером того, каким должен быть профессиональный футболист.

В «Мидлсбро» и сейчас в сборной Англии он мобилизует командный дух. В «Мидлсбро» было много иностранцев. Каждый раз он садился за разные обеденные столы и говорил с игроками, с которыми был налажен контакт. Он объединял всех и понимал, что все должны быть едины».