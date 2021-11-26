Экс-тренер сборной Украины: «Мудрик и Супряга пока еще дети»

Леонид Буряк / фото - dynamo.kiev

Бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Леонид Буряк прокомментировал прогресс Михаила Мудрика и Владислава Супряги:

У наших талантов есть все, чтобы играть в большом футболе. Нужно забыть о том футболе, в котором они были и об их былых регалиях. Но юношеский и взрослый футболы – это разные футболы. Играть за «Динамо» и за «Шахтер», играть в Лиге чемпионов – это уже другой футбол. Чем раньше они это поймут, тем это лучше для них».