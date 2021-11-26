Ассистент Де Дзерби: «У Мудрика бесконечный потенциал»
Экс-тренер сборной Украины: «Мудрик и Супряга пока еще дети»
Специалист считает, что за игроками будущее отечественного футбола
26 ноября 09:39
Леонид Буряк / фото - dynamo.kiev
Бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Леонид Буряк прокомментировал прогресс Михаила Мудрика и Владислава Супряги:
«У нас много талантов. Мы ждем, когда Супряга станет на ноги, когда Мудрик станет на ноги. Они пока еще дети. Им дали бонус. Тренера их выставляют в основной состав и дают шанс, которым нужно воспользоваться. Это хорошо, что тренера терпят и доверяют молодым игрокам. В их возрасте побыстрее нужно становиться на ноги, чтобы не пришлось искать каких-то иностранных футболистов.
У наших талантов есть все, чтобы играть в большом футболе. Нужно забыть о том футболе, в котором они были и об их былых регалиях. Но юношеский и взрослый футболы – это разные футболы. Играть за «Динамо» и за «Шахтер», играть в Лиге чемпионов – это уже другой футбол. Чем раньше они это поймут, тем это лучше для них».
Супряга может все-таки стать топ-форвардом?
«Я верю в него. Лучше доверять Супряге, чем приглашать какого-то иностранного футболиста на его позицию. У Супряги есть все данные, чтобы играть в большом футболе. Самое главное – у Супряги есть модель современного футболиста. У него есть скорость, у него есть молодость. Он тот форвард, который результативно заканчивает атаки.
Я и все остальные, клуб, тренер ждут от Влада, когда он станет на ноги и будет приносить пользу «Динамо».
Ранее Давиде Поссанцини, ассистент Де Дзерби в «Шахтере» заявил, что у Мудрика «бесконечный» потенциал.
Комментарии 0