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Ассистент Де Дзерби: «У Мудрика бесконечный потенциал»

Также Поссанцини высказался о травме Траоре
Футбол Украинская Премьер-лига
25 ноября 22:53
Ассистент Де Дзерби: «У Мудрика бесконечный потенциал»
Фото: Getty Images

Давиде Поссанцини, ассистент главного тренера «Шахтера» Роберто Де Дзерби высказался о потенциале Михаила Мудрика и о травме Лассины Траоре.

- Какой потенциал Мудрика?

– Бесконечный, если так можно сказать. Мы не можем сейчас ставить границы на его потенциале – это сложно сказать. Он настолько талантлив, что может даже подарить талант. Это очень хороший молодой человек. Иногда, когда ты слишком чувствительный, то это может быть не совсем хорошо. Он просто должен продолжать верить в себя. У него есть уникальные футбольные качества: скорость, удар, техника, как он играет один на один, как принимает мяч.

Конечно, все зависит от Миши, но я думаю, что у него нет лимита. А если у него такое желание прогрессировать, как он показывает нам каждый день, то он может достичь топ-уровня.

– До вашего прихода Мудрик не мог себя проявить как командный игрок. Что вы с ним сделали?

– Ничего. Надо просто, чтобы футболисты чувствовали себя комфортно на своей позиции. Конечно, нужно принимать их ошибки. Молодые футболисты иногда играют хорошо, а иногда плохо. Поэтому, чтобы улучшить их уровень, они должны играть даже когда ошибаются. Но когда есть талант можно играть на любой позиции в атаке.

– Тарас Степаненко не всегда играет. Какова его роль в вашей команде?

– Для нас он ключевой игрок и мы очень довольны, что Степаненко продлил контракт. Иногда он не играет в стартовом составе, но такие решения мы принимаем не только из-за качеств футболиста. Все также зависит от соперника и стратегии на игру. Он постоянно интенсивно и упорно работает, как профессионал. Мы очень им довольны, но, как и с любым игроком, бывает такое, что ты не играешь со старта. Но это не значит, что он не ключевой игрок.

– Команда потеряла Траоре на достаточно долгий период. Как вы компенсируете его отсутствие?

– Услышал фамилию Траоре, и уже стало больно. Сначала мы пробовали Педриньо на его позицию. Он играет хорошо, но по-другому, чем Траоре. Фернандо сейчас тоже очень хорошо играет. Мы в него сильно верим. Также у нас есть Сикан. Думаю, что все будет хорошо.

Понятно, что Траоре – это Траоре. Он всегда играл в стартовом составе. Но кроме кадровой ситуации нам очень печально, что такое случилось с Траоре как с человеком. Я бы с удовольствием отдал ему свое колено, потому что мне сейчас уже с ним нечего делать.


Напомним, «Шахтер» вылетел из еврокубков после поражения от «Интера» (0:2).

Ранее сообщалось, что Мудриком интересуется «Севилья».

Источник: Tribuna.com Петр Приходько
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