Экс-тренер сборной Украины: «Ребята уже не развиваются в «Динамо», Миколенко пора уходить»

Эксперт высказался о возможном переходе защитника в «Эвертон»

Виталий Миколенко / Фото - ФК Динамо Киев

Бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением о потенциальном переходе защитника киевлян Виталия Миколенко в «Эвертон».

Как вы считаете, переход Миколенко в «Эвертон» ‒ правильное решение для Виталия?

Он еще молодой. Самое главное, чтобы он не обломался. В Англии очень суровый чемпионат, там играют в другой футбол, много силовой борьбы. Будет непросто приспособиться. Это не Украина. Все будет зависеть от того, как он адаптируется. Да, он талантливый, но, мне кажется, что в Англию ему… Ну, не знаю. Дай бог, чтобы он приспособился.

«Эвертон» идет в АПЛ в нижней части таблицы на 14-м месте. Это уровень Миколенко или ему нужно было дождаться предложения от европейских грандов?

Это сейчас «Эвертон» идет в нижней части, а так они, в основном, находятся в середине. Я не знаю, приглашали ли Миколенко гранды, у них все места заняты, там даже на скамейке сидят футболисты высокого уровня.

По информации в прессе, в Миколенко заинтересован лично главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес.

Понятно, что это его инициатива. В играх нашего чемпионата и сборной Миколенко показывал добротный футбол на левом фланге. Он быстрый, подключается к атакам, делает передачи. Но не знаю, как он проявит себя в отборе, ведь английский чемпионат очень непростой. Это большой риск для Миколенко.

В английской прессе звучит информация, что Бенитеса могут уволить. Вдруг Бенитес уйдет и придет новый тренер, который не рассчитывает на Миколенко.

Может быть и такое. Бенитес, наверное, смотрел за Миколенко, скауты «Эвертона» предоставляли ему информацию и видео с нарезками его игры. А как поступит другой тренер неизвестно.

Еще была информация, что кроме «Эвертона» Миколенко интересуется итальянский клуб.

У меня была информация, что его хотел видеть Шевченко в «Дженоа», но Игорь Михайлович зарядил 20 миллионов, а это многовато. Наверное, Шевченко вел переговоры, а тут в борьбу включился «Эвертон», правда, не знаю, сколько они предложили.

Как думаете, какой чемпионат ему больше подходит АПЛ или Серия А?

Сложно сказать. Оба чемпионата — очень серьезные. Могу сказать, что в Италии грубый футбол, все время бьют сзади по пяткам. «Эвертон» более солидный клуб, а «Дженоа» может вылететь.

Как считаете, Миколенко уже пора уходить из «Динамо»?

Да. Луческу уже взял все у этих молодых ребят. Он их подтянул до такой степени, что дальше уже ребята не развиваются, а многие остались вообще где-то там внизу. Это видно по игре «Динамо». Когда Луческу только пришел, он знал, что делать с этими футболистами. Он настроил защитную линию. А сейчас уже не получается. Шапаренко подтянулся, а потом остановился. Шепелев также. Молодые ребята пока что не идут, и сама игра «Динамо» не повышается.

Названы имена еще трех футболистов «Динамо», которых готовы продать.