Экс-тренер «Шахтера» поедет работать в Катар

Наставник выбрал деньги

Луиш Каштру / фото - FootBoom

Бывший главный тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру определился со своим будущим клубом. Как сообщает Maisfutebol, специалист возглавит катарский «Аль-Духаиль».

Контракт наставника с клубом рассчитан на два года, и на этой неделе стороны уже подпишут все бумаги.

Помимо Катара, у Каштру были еще предложения из Турции: «Фенербахче» настойчиво зазывал к себе тренера, но португалец не согласился на их условия.

Каштру тренировал «Шахтер» с 2019 года, пока этим летом не был заменен на Роберто Де Дзерби. В 2020 году он взял чемпионство в УПЛ и довел команду до полуфинала Лиги Европы.

Напомним, «Шахтер» представил еще одного новичка.