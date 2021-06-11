Экс-тренер «Таврии»: «Нынешняя полузащита сборной – самая сильная со времен Евро-2012»

Олег Федорчук / фото - FootBoom

Бывший тренер «Таврии» Олег Федорчук поделился ожиданиями от предстоящего Евро и оценил среднюю линию национальной команды:

При нормальных раскладах основными полузащитниками будут Степаненко, Малиновский и Зинченко. Выход кого-либо другого ослабит сборную? Например, Сидорчук может быть равноценной заменой Степаненко?

Наша полузащита сейчас – сильнейшая со времен Евро-2012, когда был Ротань, Тимощук и молодые Ярмоленко с Коноплянкой.

Сейчас мы примерно на таком же уровне, только чуть-чуть выпадают опорные полузащитники, нет стабильности у Сидорчука и Степаненко».