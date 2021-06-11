Экс-тренер «Таврии»: «Нынешняя полузащита сборной – самая сильная со времен Евро-2012»
Бывший тренер «Таврии» Олег Федорчук поделился ожиданиями от предстоящего Евро и оценил среднюю линию национальной команды:
При нормальных раскладах основными полузащитниками будут Степаненко, Малиновский и Зинченко. Выход кого-либо другого ослабит сборную? Например, Сидорчук может быть равноценной заменой Степаненко?
«Сидорчук и Степаненко играют на примерно одном уровне. Против Нидерландов мы сыграем от обороны, поэтому лучше выпускать Степаненко, а Сидорчук поинтереснее смотрится в атаке.
Наша полузащита сейчас – сильнейшая со времен Евро-2012, когда был Ротань, Тимощук и молодые Ярмоленко с Коноплянкой.
Сейчас мы примерно на таком же уровне, только чуть-чуть выпадают опорные полузащитники, нет стабильности у Сидорчука и Степаненко».
Первый свой матч сборная Украины сыграет в это воскресенье со сборной Нидерландов на Амстердам-арене. Посмотреть трансляцию матча вы сможете на нашем сайте.
Напомним, в общую группу сборной вернулся Виктор Цыганков.
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