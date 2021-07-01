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Экс-тренер «Тоттенхэма»: «Буду сильно удивлен, если Англия не обыграет Украину»

Реднапп не видит шансов у украинцев
Футбол Евро-2020
12:48
Экс-тренер «Тоттенхэма»: «Буду сильно удивлен, если Англия не обыграет Украину»
Фото: BBC

Бывший тренер Харри Реднапп не видит шансов у Украины в матче против Англии в 1/4 финала Евро-2020.

«Должен признаться, буду сильно удивлен, если сборная Англии не обыграет Украину. Это станет крупным разочарованием. Я рад за сборную Украины, для нее это большое достижение, но мне очень жаль того игрока, который получил страшную травму. Матч со Швецией был равным, обе команды играли не очень хорошо. Больше повезло украинцам.

Украине будет очень сложно в четвертьфинале, ведь у Англии игроки гораздо лучше. Посмотрите, мы победили Германию, а на поле даже не вышли Рэшфорд, Фоден, Маунт, Санчо... К тому же наши футболисты сейчас на подъеме — только что выбили из борьбы Германию. Может, если сыграет Шевченко, тогда у Украины появятся шансы на полуфинал».

Игра состоится 3 июля в 22:00.

Источник: sport-express.ru Андрей Усмонов
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