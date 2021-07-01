Экс-тренер «Тоттенхэма»: «Буду сильно удивлен, если Англия не обыграет Украину»

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Бывший тренер Харри Реднапп не видит шансов у Украины в матче против Англии в 1/4 финала Евро-2020.

Украине будет очень сложно в четвертьфинале, ведь у Англии игроки гораздо лучше. Посмотрите, мы победили Германию, а на поле даже не вышли Рэшфорд, Фоден, Маунт, Санчо... К тому же наши футболисты сейчас на подъеме — только что выбили из борьбы Германию. Может, если сыграет Шевченко, тогда у Украины появятся шансы на полуфинал».