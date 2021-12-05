«Все зависит от руководства «Ливерпуля». Салах высказался об интересе «Барселоны»
Экс-вингер «Реала» рассказал, что был готов перейти в «Барселону» ради Месси
Игроки сейчас выступают вместе за ПСЖ
21:35
Анхель Ди Мария / фото - Eurosport
Нападающий ПСЖ Анхель Ди Мария, ранее выступавший за «Реал», рассказал Get French Football News, что мог оказаться в «Барселоне»:
«Я был очень близок к переходу в «Барселону», но я бы ушел туда только ради того, чтобы поиграть с Месси.
Когда я узнал, что он переходит в «ПСЖ», я обрадовался, это лучшее, что вообще могло произойти – я мечтал играть с ним.
Этот парень сумасшедший, семь «Золотых мячей», сумасшедший».
Ди Мария и Месси давно выступают вместе за национальную сборную Аргентины, но в Испании они оказались по разные стороны баррикад – Лионель выступал за «Барселону», а Анхель – за «Реал».
Сейчас они вместе защищают цвета ПСЖ, а летом вместе привели Аргентину к победе в Копа Америка.
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