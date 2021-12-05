Экс-вингер «Реала» рассказал, что был готов перейти в «Барселону» ради Месси

Игроки сейчас выступают вместе за ПСЖ

Анхель Ди Мария / фото - Eurosport

Нападающий ПСЖ Анхель Ди Мария, ранее выступавший за «Реал», рассказал Get French Football News, что мог оказаться в «Барселоне»:

«Я был очень близок к переходу в «Барселону», но я бы ушел туда только ради того, чтобы поиграть с Месси. Когда я узнал, что он переходит в «ПСЖ», я обрадовался, это лучшее, что вообще могло произойти – я мечтал играть с ним. Этот парень сумасшедший, семь «Золотых мячей», сумасшедший».

Ди Мария и Месси давно выступают вместе за национальную сборную Аргентины, но в Испании они оказались по разные стороны баррикад – Лионель выступал за «Барселону», а Анхель – за «Реал».

Сейчас они вместе защищают цвета ПСЖ, а летом вместе привели Аргентину к победе в Копа Америка.

Ранее Ди Мария рассказал, где хочет завершить карьеру.