«Арсенал» выиграл 600-й матч в АПЛ. Больше только у двух клубов
Экс-защитник «Арсенала»: «У Артеты много знаний, он может стать новым Венгером»
Клиши верит в молодого наставника
28 сентября 07:55
Микель Артета / Фото: Чемпионат
Бывший защитник «Арсенала» Гаэль Клиши высказался о тренерских качествах наставника «канониров» Микеля Артеты. Его слова приводит ВВС.
«У Артеты так много знаний. К тому же у него была роскошь в виде обучения у Гвардиолы.
Я искренне верю, что в долгосрочной перспективе Артета сможет стать новым Арсеном Венгером. Он довольно молод, и я правда верю, что если ему дадут время, то он докажет, что люди были неправы».
Напомним, в последнем матче в АПЛ «Арсенал» в родных стенах справился с «Тоттенхэмом» (3:1).
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