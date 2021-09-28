Экс-защитник «Арсенала»: «У Артеты много знаний, он может стать новым Венгером»

Микель Артета / Фото: Чемпионат

Бывший защитник «Арсенала» Гаэль Клиши высказался о тренерских качествах наставника «канониров» Микеля Артеты. Его слова приводит ВВС.

Я искренне верю, что в долгосрочной перспективе Артета сможет стать новым Арсеном Венгером. Он довольно молод, и я правда верю, что если ему дадут время, то он докажет, что люди были неправы».