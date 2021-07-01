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Экс-защитник «Динамо»: «Клопп сожалел, что не смог подписать меня»

Ващук мог оказаться в команде немецкого специалиста
Футбол В Европе
11:33
Экс-защитник «Динамо»: «Клопп сожалел, что не смог подписать меня»
Владислав Ващук / Фото: Футбол 24

Бывший защитник «Динамо» Владислав Ващук рассказал, что мог оказаться в «Майнце» Юргена Клоппа в 2004-м году.

- В 2004 году Вы находились на просмотре в «Ганновере», «Майнце», «Фейеноорде», но не подписали контракт ни с одним из этих коллективов. Почему?

- Реальным вариантом был «Майнц» Юргена Клоппа. Я в течение месяца работал с этой командой на сборах. Все было хорошо, я им подходил, но в Германии команды могут рассчитывать только на те средства, которые заложены в бюджете клуба.

Так случилось, что «Майнц», выкупив футболиста – исчерпал бюджет. И на меня средств уже не было. Я был очень расстроен. Когда мы увиделись с Клоппом на чемпионате мира, он сожалел, что не смог меня подписать в «Майнц».

- Каким Вам запомнился тренер Юрген Клопп?

— Он очень человечный в жизни и одновременно очень требователен на футбольном поле. Вне футбольного поля Юрген Клопп очень классный – может рассказать какую-то историю, потанцевать, выпить пива. А вот как тренер – максималист


Ранее стало известно, что Клопп намерен устроить в «Ливерпуле» большую распродажу.

Источник: ЯнаМаракана Петр Приходько
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Теги

Владислав Ващук Юрген Клопп

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