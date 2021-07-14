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Экс-защитник «Днепра-1» и «Миная»: «Связывались несколько клубов, до конкретики не дошло»

В итоге футболист оказался во Второй лиге
Футбол Первая лига
19:28
Экс-защитник «Днепра-1» и «Миная»: «Связывались несколько клубов, до конкретики не дошло»
Максим Лопыренок / Фото - СК Днепр-1

Защитник ЛНЗ из Второй лиги Максим Лопыренок рассказал о вариантах продолжения карьеры, после того, как игрок покинул «Минай». Также футболист рассказал о задачах нового клуба на сезон.

Я подписал контракт с ЛНЗ на два года. Со мной связывались несколько клубов, но до конкретики ничего не доходило.

Потом поступило предложение перейти в ЛНЗ, я все обдумал и выбрал этот вариант. Руководство клуба поставило перед командой задачу выйти в Первую лигу.

«Минай», тем временем, решением Исполкома УАФ вернулся в УПЛ.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Теги

ЛНЗ СК Днепр-1 Минай

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