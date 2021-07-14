«Заря» проведет контрольный матч против «Днепра-1»
Экс-защитник «Днепра-1» и «Миная»: «Связывались несколько клубов, до конкретики не дошло»
В итоге футболист оказался во Второй лиге
19:28
Максим Лопыренок / Фото - СК Днепр-1
Защитник ЛНЗ из Второй лиги Максим Лопыренок рассказал о вариантах продолжения карьеры, после того, как игрок покинул «Минай». Также футболист рассказал о задачах нового клуба на сезон.
Я подписал контракт с ЛНЗ на два года. Со мной связывались несколько клубов, но до конкретики ничего не доходило.
Потом поступило предложение перейти в ЛНЗ, я все обдумал и выбрал этот вариант. Руководство клуба поставило перед командой задачу выйти в Первую лигу.
«Минай», тем временем, решением Исполкома УАФ вернулся в УПЛ.
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