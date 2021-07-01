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Экс-защитник сборной Франции: «Я даже рад, что Мбаппе не забил пенальти и страдает»

Рами считает, что так звездный форвард лучше поймет футбол
Футбол Евро-2020
08:32
Экс-защитник сборной Франции: «Я даже рад, что Мбаппе не забил пенальти и страдает»
Килиан Мбаппе / Фото: Eurosport

Бывший защитник сборной Франции Адиль Рами высказался о незабитом пенальти Килианом Мбаппе в матче со Швейцарией в 1/8 финала Евро-2020. Его слова приводит RMC Sport.

«Его пенальти отбили, и в чем-то это даже неплохо. Ему придется пережить это, упасть, провалиться, подвергнуться критике. Так он станет зрелым и поймет, что такое футбол.

В чем-то я даже рад видеть, что он страдает, потому что благодаря этому он выиграет «Золотой мяч».


Напомним, Франция покинула турнир на стадии 1/8 финала, уступив Швейцарии в серии послематчевых пенальти (3:3, пен. 4:5)


Петр Приходько
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Теги

Килиан Мбаппе сборная Франции (футбол)

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