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Экс-защитник сборной Украины: «Хотелось бы видеть нашу команду в полуфинале Евро»

Мандзюк назвал задачу-минимум для «сине-желтых» и своего фаворита турнира
Футбол Сборная Украины
6 июня 10:11
Экс-защитник сборной Украины: «Хотелось бы видеть нашу команду в полуфинале Евро»
Виталий Мандзюк / Фото - Footboom

Бывший защитник сборной Украины Виталий Мандзюк поделился ожиданиями от предстоящего Евро-2020. Эксперт назвал задачу-минимум для «сине-желтых» и фаворита турнира.

Какая сборная фаворит Евро?

Я поставлю на Францию. В свое время, выступая за сборную Украины, я попал под пресс французов в 2013 году. В этой команде сейчас мне очень нравится Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн. Франция в последнее время наиболее стабильна. Хотя этой сборной я симпатизирую еще со времен Зинедина Зидана.

Не совсем удачный старт в отборе на чемпионат мира может как-то сказаться на нашей команде во время финальной части Евро?

Нет. Футбол – штука непредсказуемая. Можно вспомнить 2006 год, когда на старте финальной части чемпионата мира сборная Украины была разгромлена испанцами, но в итоге наша команда дошла до четвертьфинала турнира, пока самого исторического успеха.

Игра на игру не приходится. Каждый матч – это новая история. Уверен, что осечки в отборочном раунде чемпионата мира никак не скажутся на потенциале «сине-желтых».

Какие козыри есть в рукаве у Андрея Шевченко?

У главного тренера под рукой молодой и сплоченный коллектив. У команды есть свой стиль, футболисты понимают, что от них требует наставник, это очень важно.

Первый матч на турнире сине-желтым предстоит сыграть против хозяев, команды Нидерландов. Это плюс или минус для подопечных Андрея Шевченко?

Тяжело сказать. На этой стадии нет слабых команд, поэтому наоборот, ребята сразу вкусят смак Евро и серьезной игры. Наверное, хорошо, что мы начнем турнир с фаворитом нашей группы.

Какой результат на Евро считался бы для сборной Украины удовлетворительным?

Выход из группы, это минимальное, что должна сделать эта сборная Украины. Дальше давать прогнозы сложно. Хотя мне бы очень хотелось увидеть нашу команду в полуфинале Евро. Но я уже говорил, что каждая игра – это новая история, поэтому мы можем только гадать, кто и как выступит…

Напомним, ключевой защитник сборной Нидерландов получил травму.

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
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Виталий Мандзюк

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