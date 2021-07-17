Экс-защитник сборной Украины: «На Евро-2020 меня поразила Россия»

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Бывший защитник сборной Украины Юрий Сак оценил выступления «сине-желтых» на Евро-2020. Также эксперт подвел итоги турнира для других команд.

У нас не было россыпи голевых моментов, но реализация была на отличном уровне, в отличие от товарищеских матчей перед чемпионатом Европы. Значит, в этом компоненте была проведена качественная работа. Не всегда получалось, но команда все равно пыталась действовать комбинационно. Это тоже плюс для коллектива – не сходить со своего пути.

А что касается минусов, то были большие проблемы в игре на втором этаже, особенно это бросалось в глаза в матче с Англией. Причем, мы не смогли противопоставить сопернику контригры, как и в поединке с Австрией. За эти две встречи, если не ошибаюсь, наша команда только три раза попала в створ ворот противника.

Нужно ли было больше доверять запасным? На мой взгляд, да. В частности, больше времени можно было дать Довбыку, и это не касается матча со Швецией, в котором нападающий стал героем не только поединка, но и всей Украины. Если бы его и раньше начали выпускать, форвард не испортил бы каши. Мне кажется, Артема передержали на скамейке запасных.

Тройка лучших футболистов сборной Украины на турнире? Георгий Бущан, Александр Караваев, Андрей Ярмоленко.

Какая сборная удивила? Италия. Да, она была одним из фаворитов турнира, но подопечные Роберто Манчини удивили меня своим характером, игрой. У соперников было очень мало голевых моментов у ворот Джанлуиджи Доннаруммы. А из отрицательных моментов меня поразила сборная России, которая должна была выходить из своей группы, но провалила турнир.