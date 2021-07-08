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Экс-защитник сборной Украины назвал лучших игроков национальной команды на Евро-2020

Дирявка заявил, что Бущан стал главным ключом к столь длительному пребыванию на турнире
Футбол Сборная Украины
09:25
Экс-защитник сборной Украины назвал лучших игроков национальной команды на Евро-2020
Фото: УАФ

Бывший защитник сборной Украины Сергей Дирявка назвал тройку игроков национальной команды, которых он может выделить по выступлениям на Евро-2020:

Что вам понравилось в игре команды Андрея Шевченко?

Начнем с плюсов: тактическая гибкость, команда старалась не отходить от своего стиля игры, все время, пытаясь через пас выходить из обороны. Мне понравилась форма Романа Яремчука и Андрея Ярмоленко, который был все время заряжен на борьбу. Очень порадовал Илья Забарный, сыгравший уверенно на разных позициях. Для 18-летнего исполнителя это дорогого стоит.

Назовите тройку лучших футболистов сборной Украины на турнире?

Я, как тренер, составлял для себя определенный рейтинг. Поэтому назову Илью Забарного и Андрея Ярмоленко, о которых я сказал выше. Естественно, не могу не упомянуть и Георгия Бущана. Вратарь до последней игры оставлял команду в турнире.

Напомним, что сборная Англия, которая выбила команду Украины в 1/4 финала чемпионата Европы, в матче за главный трофей турнира сыграет с Италией.

Источник: zbirna.com Олег Шумейко-младший
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Теги

сборная Украины (футбол) Георгий Бущан Илья Забарный Андрей Ярмоленко

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