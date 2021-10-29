Экс-защитник сборной Украины считает, что «Динамо» и «Шахтер» не потеряют очки в следующем туре

Фото - ФК Динамо Киев

Бывший защитник «Зари» и сборной Украины Владимир Микитин поделился ожиданиями от выступлений «Динамо» и «Шахтера» в 13-м туре украинской Премьер-лиги.

«Шахтер» – «Десна» – 2:1. В каждой игре горняки создают немало моментов. Не исключением станет и матч против «Десны». Думаю, свои два мяча «Шахтер» забьет, но в тоже время и черниговцы ответят взятием ворот. Однако победа будет за более опытной командой.