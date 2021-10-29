Дентиньо: «Не могли забить «Черноморцу» в первом тайме, так как не знали, как это сделать»
Экс-защитник сборной Украины считает, что «Динамо» и «Шахтер» не потеряют очки в следующем туре
«Горнякам» будет противостоять неуступчивая «Десна», киевлянам – принципиальный соперник
29 октября 18:26
Фото - ФК Динамо Киев
Бывший защитник «Зари» и сборной Украины Владимир Микитин поделился ожиданиями от выступлений «Динамо» и «Шахтера» в 13-м туре украинской Премьер-лиги.
«Мариуполь» – «Динамо» – 0:2 По сравнению с кубковым матчем «Динамо», думаю, будет более мотивировано и сконцентрировано, поэтому подопечные Мирчи Луческу снова выиграют. Голов много не будет, но победа гостей будет уверенной.
«Шахтер» – «Десна» – 2:1. В каждой игре горняки создают немало моментов. Не исключением станет и матч против «Десны». Думаю, свои два мяча «Шахтер» забьет, но в тоже время и черниговцы ответят взятием ворот. Однако победа будет за более опытной командой.
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