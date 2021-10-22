Экс-защитник «Зари»: «Нужно продолжать бороться даже с «Ромой»

После победы «Буде-Глимта» выигрыш луганчан в Болгарии не сильно улучшил положение

Алексей Полянский / Фото - ФК Заря

Бывший защитник «Зари» и «Шахтера» Алексей Полянский проанализировал ситуацию в группе луганчан в Лиге конференций после победы над софийским ЦСКА (1:0).

Алексей, о чем подумалось после первого тайма, в котором «Заря» была не похожа на себя?

Если честно, то я был уверен, что рано или поздно у луганчан будет свой момент забить. На мой взгляд, это была тренерская игра.

Это была задумка Виктора Скрипника, отдать инициативу сопернику в первом тайме?

Думаю, да. Проанализировав игру с «Шахтером», была выбрана правильная тактика, поскольку тяжело выбираться из такой ямы. В данном случае «Заря» дала заиграться ЦСКА. Можно сказать, луганчане приспали бдительность болгар, а потом выстрелили. Гол Аллахьяра получился на загляденье. В первой 45-минутке команда выдержала, а после перерыва гости показали противнику, на что они способны в атаке. Причем, предпосылок для голевых моментов было достаточно и помимо забитого мяча.

Может, такая тактика была выбрана из-за того, что у наставника был ограничен кадровый потенциал?

Все возможно. Но я не возьмусь утверждать, поскольку не знаю всю ситуацию внутри клуба. Скрипник отталкивался от того, кто был под рукой. И если заработано три очка, значит, наставник оказался прав.

Эта победа «Зари» на характере?

Конечно. Команда порадовала украинских болельщиков. Наконец, добыта первая победа отечественных клубов в нынешнем сезоне в основной сетке еврокубков. «Заре» этот выигрыш был очень нужен в психологическом плане. Я рад за них, поздравляю команду с этим успехом.

Кто, на ваш взгляд, лучший игрок матча?

Главный тренер «Зари».

После этой победы «Заря» возвращается в игру. Но без победы над ЦСКА в Запорожье выигрыш в Софии обесценится.

Совершенно верно. Для подготовки к поединку время есть. Верю, что на своем поле луганчане докажут, что победа на выезде не была случайностью. А что касается перспектив в группе, то, конечно, выигрыш «Буде-Глимта» у «Ромы» стал полной неожиданностью, даже, несмотря на то, что итальянцы выступали, мягко говоря, не оптимальным составом. Но ничего, нужно продолжать бороться даже с «Ромой». В футболе сейчас случается много неожиданных результатов. Главное, чтобы у самих футболистов было огромное желание победить…

Ранее футболист ЦСКА Георги Йомов заявил, что арбитр должен был быть более внимательным, когда мяч находился в штрафной «Зари».