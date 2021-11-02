Эмери – еще один кандидат на пост тренера «Ньюкасла»

Правда, испанец работает на родине

Фото: Marca

«Ньюкасл» подыскал еще одного кандидата на пост тренера команды.

Им может стать испанец Унаи Эмери. За него готовы заплатить чтобы переманить его из Испании.

Эмери работает в «Вильярреале» и довольно успешно. В прошлом году команда выиграла Лигу Европы.

Правда, «Вильярреал» не радует последними результатами. Руководство клуба взволновано по поводу них. Также «Вильярреал» выступает в Лиге чемпионов.

«Ньюкасл» пока не нашел тренера. Клуб нацелен не Эрика тен Хага из «Аякса», но его подписать оказалось еще сложнее.

Эмери ранее в АПЛ работал в «Арсенале».