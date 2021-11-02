Азар зимой может стать игроком «Ньюкасла»
Эмери – еще один кандидат на пост тренера «Ньюкасла»
Правда, испанец работает на родине
10:10
Фото: Marca
«Ньюкасл» подыскал еще одного кандидата на пост тренера команды.
Им может стать испанец Унаи Эмери. За него готовы заплатить чтобы переманить его из Испании.
Эмери работает в «Вильярреале» и довольно успешно. В прошлом году команда выиграла Лигу Европы.
Правда, «Вильярреал» не радует последними результатами. Руководство клуба взволновано по поводу них. Также «Вильярреал» выступает в Лиге чемпионов.
«Ньюкасл» пока не нашел тренера. Клуб нацелен не Эрика тен Хага из «Аякса», но его подписать оказалось еще сложнее.
Эмери ранее в АПЛ работал в «Арсенале».
Комментарии 0