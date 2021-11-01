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«Ньюкасл» хочет назначить тренера «Аякса»
Тен Хага заманивают высокой зарплатой
16:11
Фото: Sky Sports
«Ньюкасл» хочет назначить главным тренером наставника «Аякса» Эрика тен Хага.
Руководство клуба вступило в переговоры с голландским наставником. В нем видят идеальную кандидатуру для нового тренера, сообщает Daily Mail.
Кроме кредита доверия тен Хагу готовы предоставить высокую зарплату в размере 13 миллионов евро. Больше в АПЛ зарабатывают лишь Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола.
Тен Хаг сомневается в проекте «Ньюкасла», который идёт в зоне вылета Премьер-лиги после 10 туров. Также он не хочет бросать «Аякс» посреди сезона.
Амстердамский клуб лидирует в чемпионате Нидерландов и в группе Лиги чемпионов.
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