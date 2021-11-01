«Ньюкасл» хочет назначить тренера «Аякса»

Тен Хага заманивают высокой зарплатой

Фото: Sky Sports

«Ньюкасл» хочет назначить главным тренером наставника «Аякса» Эрика тен Хага.

Руководство клуба вступило в переговоры с голландским наставником. В нем видят идеальную кандидатуру для нового тренера, сообщает Daily Mail.

Кроме кредита доверия тен Хагу готовы предоставить высокую зарплату в размере 13 миллионов евро. Больше в АПЛ зарабатывают лишь Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола.

Тен Хаг сомневается в проекте «Ньюкасла», который идёт в зоне вылета Премьер-лиги после 10 туров. Также он не хочет бросать «Аякс» посреди сезона.

Амстердамский клуб лидирует в чемпионате Нидерландов и в группе Лиги чемпионов.