Энрике: «Италия очень похожа на Испанию. У команд равные шансы в матче»

Фото: Marca

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал сайту UEFA предстоящий матч против Италии в полуфинале Евро-2020.

Я вижу, что игроки очень рады и уверены в том, что по праву дошли до полуфинала Евро. Это очень сложная задача. Когда я играл за сборную, то никогда не доходил до полуфинала, за исключением Олимпиады-1992. Поэтому я с пониманием отношусь к тому, что игроки получают удовольствие от этой ситуации. Сегодня мы провели тренировку без высоких нагрузок – такие нужны, чтобы понять, как каждый из футболистов себя чувствует. Так вот, все парни выглядят прекрасно. Я за них рад.

Италия очень похожа на Испанию. Она уже не любит, как прежде, играть от обороны и смотреть, что получится. У нее есть прекрасные игроки, нацеленные на владение мячом. Сражение за владение мячом будет главным в этом матче. Не думаю, что обе команды смогут доминировать одновременно, так что будет интересно посмотреть, кто выйдет вперед в этом аспекте. Ну и Италия – настоящая команда, которая и атакует, и защищается как единое целое, как и мы. Также она высоко прессингует – такое сложно было представить ранее. У обеих команд будут шансы».