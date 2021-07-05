Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Энрике: «Италия очень похожа на Испанию. У команд равные шансы в матче»

Игра состоится 6 июля
Футбол Евро-2020
20:50
Энрике: «Италия очень похожа на Испанию. У команд равные шансы в матче»
Фото: Marca

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал сайту UEFA предстоящий матч против Италии в полуфинале Евро-2020.

«Если думать, что отдельные игроки важнее команды, в командном спорте больших свершений не видать. Мы больше похожи на клубную команду, чем на национальную. Я вижу проблему в том, что Италия такая же в этом плане – настоящая команда.

Я вижу, что игроки очень рады и уверены в том, что по праву дошли до полуфинала Евро. Это очень сложная задача. Когда я играл за сборную, то никогда не доходил до полуфинала, за исключением Олимпиады-1992. Поэтому я с пониманием отношусь к тому, что игроки получают удовольствие от этой ситуации. Сегодня мы провели тренировку без высоких нагрузок – такие нужны, чтобы понять, как каждый из футболистов себя чувствует. Так вот, все парни выглядят прекрасно. Я за них рад.

Италия очень похожа на Испанию. Она уже не любит, как прежде, играть от обороны и смотреть, что получится. У нее есть прекрасные игроки, нацеленные на владение мячом. Сражение за владение мячом будет главным в этом матче. Не думаю, что обе команды смогут доминировать одновременно, так что будет интересно посмотреть, кто выйдет вперед в этом аспекте. Ну и Италия – настоящая команда, которая и атакует, и защищается как единое целое, как и мы. Также она высоко прессингует – такое сложно было представить ранее. У обеих команд будут шансы».

Матч состоится 6 июля в 22:00.

Онлайн трансляция Италия – Испания.

Видео трансляция Италия – Испания.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Луис Энрике сборная Испании (футбол) сборная Италии (футбол) Италия – Испания

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Спинаццола был прооперирован после травмы на Евро-2020
Спинаццола был прооперирован после травмы на Евро-2020
Футбол Серия А (Италия)
19:50
Хавбек сборной Испании побреется налысо, если команда выиграет Евро
Хавбек сборной Испании побреется налысо, если команда выиграет Евро
Футбол Евро-2020
09:31
Оярсабаль: «Испания может победить кого угодно»
Оярсабаль: «Испания может победить кого угодно»
Футбол Евро-2020
07:33
Барелла: «Хави и Иньеста вдохновляли всех»
Барелла: «Хави и Иньеста вдохновляли всех»
Футбол Евро-2020
4 июля 22:27
Кьеза – о сборной Испании: «У нас схожие идеологии»
Кьеза – о сборной Испании: «У нас схожие идеологии»
Футбол Евро-2020
4 июля 20:38
Аспиликуэта рассказал, как можно увеличить шансы на выход в финал
Аспиликуэта рассказал, как можно увеличить шансы на выход в финал
Футбол Евро-2020
4 июля 19:23

Новости: Футбол

Дубль Кулача принес победу «Динамо» над любительским клубом из Франции
Дубль Кулача принес победу «Динамо» над любительским клубом из Франции
Украинская Премьер-лига
21:08
Энрике: «Италия очень похожа на Испанию. У команд равные шансы в матче»
Энрике: «Италия очень похожа на Испанию. У команд равные шансы в матче»
Евро-2020
20:50
СМИ: «Олимпик» прекратит свое существование
СМИ: «Олимпик» прекратит свое существование
Украинская Премьер-лига
20:32
«Шахтер» в конце матча вырвал победу над клубом Третьей лиги Германии
«Шахтер» в конце матча вырвал победу над клубом Третьей лиги Германии
Украинская Премьер-лига
20:10
Очень странно. Беседин после жуткой травмы отдыхает на курорте и опирается на больную ногу
Очень странно. Беседин после жуткой травмы отдыхает на курорте и опирается на больную ногу
Евро-2020
19:59
Экс-игрок «Днепра»: «Нам стоит поблагодарить сборную Украины за Евро-2020»
Экс-игрок «Днепра»: «Нам стоит поблагодарить сборную Украины за Евро-2020»
Евро-2020
19:51
Спинаццола был прооперирован после травмы на Евро-2020
Спинаццола был прооперирован после травмы на Евро-2020
Серия А (Италия)
19:50
Соль сообщил, что покидает «Тенерифе»
Соль сообщил, что покидает «Тенерифе»
Украинская Премьер-лига
19:47
Защитник «Интера» проходит медосмотр в ПСЖ
Защитник «Интера» проходит медосмотр в ПСЖ
В Европе
19:39
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 13:00
23
Экс-тренер Кличко: «Усик стоит три копейки. Боя с Джошуа не будет»
Экс-тренер Кличко: «Усик стоит три копейки. Боя с Джошуа не будет»
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 07:34
20
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 20:59
4
Что делать с такой грудой мышц? Джошуа находится в потрясающей форме перед поединком с Усиком
Что делать с такой грудой мышц? Джошуа находится в потрясающей форме перед поединком с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 12:49
10
Все новости