Энрике: «Хотим дойти до финала и выиграть его»

Мало кто ожидал увидеть испанцев в полуфинале

Луис Энрике / фото - Football Espana

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал официальному сайту UEFA о чемпионских амбициях своей команды:

«Мы гордимся собой. Будет очень глупо думать, что мы или любой другой полуфиналист удовлетворимся этим результатом. Мы намерены добраться до финала и выиграть его».

Путь испанцев на Евро-2020 начался не лучшим образом: «фурия» не смогла одолеть Швецию и Польшу в первых двух матчах группового этапа. Зато потом подопечные Энрике отыгрались на Словении, вколотив соперникам пять безответных мячей, а в матче 1/8 с Хорватией устроили болельщикам настоящий аттракцион футбола с 8 голами.

В полуфинал команда вышла благодаря победе в серии послематчевых пенальти, благодаря голкиперу Унаи Симону, который отразил два удара с точки.

Теперь испанцев ждет повторение финала Евро-2012 в полуфинале этого чемпионата Европы. Сборная Италии выиграла каждый свой матч на турнире, пропустив за 5 матчей лишь два гола.

Напомним, Жозе Моуриньо назвал фаворита матча Испании и Италии.