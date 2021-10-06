Энрике назвал единственный способ победить чемпионов Европы

Луис Энрике / фото - Football Italia

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился с пресс-службой UEFA ожиданиями от предстоящего полуфинального матча Лиги наций против Италии:

Будет очень интересно посмотреть, какой уровень мы сможем показать против чемпионов Европы на стадионе, где большая часть болельщиков будет поддерживать Италию. Лучшей мотивации и быть не может. Жду не дождусь игры.

Вне всяких сомнений, у Италии один из лучших игровых стилей в современном футболе. Уверен, будет интересно посмотреть, что каждая из команд сможет противопоставить друг другу.

Мой план как всегда заключается в том, чтобы с первых минут завладеть инициативой и играть с амбициями. Многие игроки не смогли присоединиться к нам, и мне жаль, что так вышло, но у нас здесь все равно отличная команда.

Я не люблю беспокоиться о том, что может произойти – нам нужно побороться за владение мячом с Италией и навязать свой стиль игры. Есть только один способ победить – играть в своем стиле».