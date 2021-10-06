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Энрике назвал единственный способ победить чемпионов Европы

Повторение полуфинала Евро-2020
Футбол Лига наций UEFA
07:58
Энрике назвал единственный способ победить чемпионов Европы
Луис Энрике / фото - Football Italia

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился с пресс-службой UEFA ожиданиями от предстоящего полуфинального матча Лиги наций против Италии:

«Это обещало грандиозное зрелище еще до начала Евро-2020 – сыграть против Италии на ее поле в финальной стадии Лиги наций. Мы бы очень хотели выиграть этот турнир и, как ни странно, будем играть против действующих чемпионов Европы на их поле.

Будет очень интересно посмотреть, какой уровень мы сможем показать против чемпионов Европы на стадионе, где большая часть болельщиков будет поддерживать Италию. Лучшей мотивации и быть не может. Жду не дождусь игры.

Вне всяких сомнений, у Италии один из лучших игровых стилей в современном футболе. Уверен, будет интересно посмотреть, что каждая из команд сможет противопоставить друг другу.

Мой план как всегда заключается в том, чтобы с первых минут завладеть инициативой и играть с амбициями. Многие игроки не смогли присоединиться к нам, и мне жаль, что так вышло, но у нас здесь все равно отличная команда.

Я не люблю беспокоиться о том, что может произойти – нам нужно побороться за владение мячом с Италией и навязать свой стиль игры. Есть только один способ победить – играть в своем стиле».

Команды уже недавно встречались в финальной стадии крупного турнира – в полуфинале Евро-2020 «Скуадра Адзурра» смогла по пенальти добыть победу.

Реванш состоится уже сегодня, 6 октября в 21:45.

В другой паре 1/2 сойдутся Бельгия с Францией. Тренер «трехцветных» уже заявил о притязаниях на титул.

Павел Харченко
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Теги

сборная Италии (футбол) сборная Испании (футбол) Луис Энрике

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