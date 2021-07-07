Энрике: «Мы превосходили Италию, а они ждали пенальти»
Энрике – о 18-летнем полузащитнике сборной Испании: «Даже Иньеста так не играл»
Главный тренер высоко оценил действия Педри
Педри / Фото: Getty Images
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался об игре хавбека Педри в матче с Италией (1:1, пен. 2:4). Его слова приводит ESPN.
«Вы обратили внимание на то, как 18-летний мальчишка по имени Педри играл против Италии? Нет, даже Андрес Иньеста такого не делал.
Я не видел подобного в исполнении 18-летнего игрока ни на Евро, ни на ЧМ, ни на Олимпиаде. Я никогда такого не видел. Это опровергает логику».
Напомним, Италия сыграет в финале с победителем пары Англия – Дания.
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