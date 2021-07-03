Энрике: «Подготовились к серии пенальти, как надо»

Соревнования действительно сильных мужчин. Этап Кубка Украины по Стронгмену
15:00
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике признался сайту UEFA, что не волновался в серии пенальти в игре против Швейцарии.
«Это была одна из самых спокойных серий пенальти в моей карьере, потому что мы подготовились как надо, все отработали на тренировках, поэтому ни мне, ни моему штабу ничего больше делать не оставалось.
С самого начала я говорил, что мы входим в число семи-восьми команд – и это не преувеличение, – которые могут выиграть турнир. Теперь мы в четверке».
Испания сыграет против Италии в полуфинале Евро-2020.
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