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Энрике: «Подготовились к серии пенальти, как надо»

Тренер признался, что не волновался за выход в полуфинал
Футбол Евро-2020
09:31
Энрике: «Подготовились к серии пенальти, как надо»
Фото: Marca

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике признался сайту UEFA, что не волновался в серии пенальти в игре против Швейцарии.

«Это была одна из самых спокойных серий пенальти в моей карьере, потому что мы подготовились как надо, все отработали на тренировках, поэтому ни мне, ни моему штабу ничего больше делать не оставалось.

С самого начала я говорил, что мы входим в число семи-восьми команд – и это не преувеличение, – которые могут выиграть турнир. Теперь мы в четверке».

Испания сыграет против Италии в полуфинале Евро-2020.

Андрей Усмонов
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Теги

Швейцария – Испания сборная Испании (футбол) сборная Швейцарии (футбол) Луис Энрике

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