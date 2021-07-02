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Энрике: «Предсказываю очень непростую встречу со Швейцарией»

Соперник сборной Испании по четвертьфиналу Евро выбил Францию на своем пути
Футбол Евро-2020
11:23
Энрике: «Предсказываю очень непростую встречу со Швейцарией»
Луис Энрике / Фото - Marca

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился ожиданиями от матча четвертьфинала Евро-2020 против Швейцарии. Встреча состоится уже сегодня, 2 июня. Слова специалиста передает пресс-служба UEFA.

Реальность в том, что дальше в противостоянии с Францией прошла Швейцария. Ничто другое значения не имеет. Мы друг друга знаем хуже или лучше по недавним матчам в Лиге наций.

Поединок будет сложным. Глядя на то, как атакует и защищается наш соперник, я предсказываю очень непростую встречу. В Мадриде мы полностью их превзошли, и хотя счет 1:0 этого не отражает. Считаю, мы сыграли хорошо в обоих матчах.

У Швейцарии тренер, который провел с командой более семидесяти матчей. Это специалист высочайшего уровня. Сборную Швейцарии невероятно сложно одолеть, для нас это будет серьезный тест.

Наша оборона – одна из лучших на турнире. Посмотрите на статистику. Были индивидуальные ошибки, но в целом настрой отличный. То, как мы защищались в последние 10 минут, вызывает исключительно приятные эмоции. Вот что у нас в концовке не получалось – грамотно распоряжаться мячом в концовке. И именно над этим я сейчас и работаю.

Я еще не определился с составом, не знаю, буду ли я что-то менять. Когда я говорю, что в стартовом составе может оказаться любой, я имею в виду именно это. Я все решу завтра, времени еще полно.

Игру Евро-2020 можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Швейцария – Испания онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 19:00.

Сергей Стаднюк
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Теги

Луис Энрике Швейцария – Испания сборная Швейцарии (футбол) сборная Испании (футбол)

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