Энрике: «Предсказываю очень непростую встречу со Швейцарией»

Луис Энрике / Фото - Marca

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился ожиданиями от матча четвертьфинала Евро-2020 против Швейцарии. Встреча состоится уже сегодня, 2 июня. Слова специалиста передает пресс-служба UEFA.

Поединок будет сложным. Глядя на то, как атакует и защищается наш соперник, я предсказываю очень непростую встречу. В Мадриде мы полностью их превзошли, и хотя счет 1:0 этого не отражает. Считаю, мы сыграли хорошо в обоих матчах.

У Швейцарии тренер, который провел с командой более семидесяти матчей. Это специалист высочайшего уровня. Сборную Швейцарии невероятно сложно одолеть, для нас это будет серьезный тест.

Наша оборона – одна из лучших на турнире. Посмотрите на статистику. Были индивидуальные ошибки, но в целом настрой отличный. То, как мы защищались в последние 10 минут, вызывает исключительно приятные эмоции. Вот что у нас в концовке не получалось – грамотно распоряжаться мячом в концовке. И именно над этим я сейчас и работаю.

Я еще не определился с составом, не знаю, буду ли я что-то менять. Когда я говорю, что в стартовом составе может оказаться любой, я имею в виду именно это. Я все решу завтра, времени еще полно.